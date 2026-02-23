Mblidhet Këshilli i Mandateve për imunitetin e Ballukut, mbërrijnë prokurorët e SPAK në Kuvend

Tiranë, 23 Shkurt 2026 – Ka nisur mbledhja e Këshillit të Mandateve në Kuvendin e Shqipërisë për të shqyrtuar çështjen e imunitetit të deputetes Balluku.
Në seancë kanë mbërritur edhe prokurorët e SPAK (Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar), të cilët pritet të japin informacion mbi hetimet dhe procedurat lidhur me këtë rast.
Mbledhja e Këshillit të Mandateve është hapësira e parë zyrtare për të vendosur mbi kërkesën për heqjen e imunitetit parlamentar, sipas procedurave ligjore.
