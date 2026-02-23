Armë, municion dhe drogë, dy të rinj shkodranë në prangat e një aksioni special (Pamjet dhe emrat)

Operacioni “NDËRMOLLASI 2” në Shkodër, arrestohen Sami Meaj dhe Selim Myrtja – sekuestrohen armë, municion dhe 25.2 kg Cannabis
Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër ka finalizuar operacionin e koduar “NDËRMOLLASI 2”, në kuadër të goditjes së veprimtarive të paligjshme në fushën e armëmbajtjes pa leje dhe narkotikëve.
Operacioni u zhvillua nga Sektori për Hetimin e Krimeve të Rënda, në bashkëpunim me Seksionin për Mbështetjen Operacionale të Hetimit dhe Forcën e Posaçme “Shqiponja”, nën drejtimin e Prokurorisë.
Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e R. M., 29 vjeç, në fshatin Ura e Shtrenjtë (i arrestuar më 14.09.2025 në kuadër të operacionit “Ndërmollasi”), u gjet dhe u sekuestrua një arsenal armësh dhe municioni, si dhe një sasi e konsiderueshme lënde narkotike.
Konkretisht, Policia sekuestroi 11 armë zjarri, 5506 fishekë luftarakë, 7 krehra për armë automatike, 6 krehra për pushkë, 35 metra fitil detonator, 25.2 kilogramë lëndë të dyshuar narkotike Cannabis Sativa, si dhe 2 palë targa të huaja, njëra e Gjermanisë dhe tjetra e Austrisë.
Në vijim të veprimeve procedurale për këtë rast, u arrestuan shtetasit Sami Meaj, 29 vjeç, dhe Selim Myrtja, 31 vjeç, të dy banues në fshatin Ura e Shtrenjtë. Sipas hetimeve paraprake, Sami Meaj dhe Selim Myrtja dyshohet se janë posedues të materialeve të sekuestruara dhe bashkëpunëtorë të R. M.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme, ndërsa hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie dhe për identifikimin e personave të tjerë të mundshëm të përfshirë. /noa.al
