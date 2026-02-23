Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Nata e Madhe e Filmit – BAFTA 2026
Transmetuar më 23-02-2026, 09:23

“One Battle After Another” triumfon me gjashtë çmime

23 Shkurt 2026– Janë shpallur fituesit e Çmimeve të Filmit BAFTA 2026, që vlerësojnë arritjet më të mira kinematografike të 12 muajve të fundit.

Sipas BBC-së, filmi “One Battle After Another” ishte triumfuesi i mbrëmjes, duke fituar gjashtë çmime. Pas tij u renditën “I Swear”, “Sinners” dhe “Frankenstein”, me nga tre çmime secili, ndërsa “Hamnet” fitoi dy.

Më poshtë lista e plotë e fituesve:

Kategoritë kryesore Aktorja kryesore

Fituesja: Jessie Buckley – Hamnet Rose Byrne – Po të kisha këmbë, do të të godisja me shqelm Kate Hudson – Song Sung Blue Chase Infiniti – Një betejë pas tjetrës Renate Reinsve – Vlera sentimentale Emma Stone – Bugonia

Aktori kryesor

Fituesi: Robert Aramayo – Betohem Timothée Chalamet – Marty Supreme Leonardo DiCaprio – Një betejë pas tjetrës Ethan Hawke – Blue Moon Michael B. Jordan – Mëkatarët Jesse Plemons – Bugonia

Aktorja në rol dytësor

Fituesja: Wunmi Mosaku – Mëkatarët Odessa A’zion – Marty Supreme Inga Ibsdotter Lilleaas – Vlera sentimentale Carey Mulligan – Balada e Ishullit Wallis Teyana Taylor – Një betejë pas tjetrës Emily Watson – Hamnet

Aktori në rol dytësor

Fituesi: Sean Penn – Një betejë pas tjetrës Benicio del Toro – Një betejë pas tjetrës Jacob Elordi – Frankenstein Paul Mescal – Hamnet Peter Mullan – Betohem Stellan Skarsgård – Vlera sentimentale

Regjia

Fituesi: Një betejë pas tjetrës – Paul Thomas Anderson Bugonia – Yorgos Lanthimos Hamnet – Chloé Zhao Marty Supreme – Josh Safdie Vlera sentimentale – Joachim Trier Mëkatarët – Ryan Coogler

Skenari Skenari origjinal

Fituesi: Mëkatarët Betohem Marty Supreme Agjenti sekret Vlera sentimentale

Skenari i adaptuar

Fituesi: Një betejë pas tjetrës Balada e Ishullit Wallis Bugonia Hamnet Pasagjer

Film ndërkombëtar (jo në gjuhën angleze)

Fituesi: Vlera sentimentale Ishte thjesht një aksident Agjenti sekret Sirat Zëri i Hind Rajab

Dokumentari më i mirë

Fituesi: Z. Askush kundër Putinit 2000 metra deri në Andriivka Apokalipsi në Tropik Mbulim Fqinji i përsosur

Film i animuar

Fituesi: Zootropolis 2 Elio Amelie e vogël

Çmime të tjera të rëndësishme

Kinematografia: Një betejë pas tjetrës

Dizajni i kostumeve: Frankenstein

Montazhi: Një betejë pas tjetrës

Dizajni i produksionit: Frankenstein

Grimi dhe flokët: Frankenstein

Tingulli: F1

Efektet vizuale: Avatar: Zjarri dhe Hiri

Çmimi “Rising Star”

Fituesi: Robert Aramayo

Kontribut i shquar britanik në kinema

Fituesja: Claire Binns, drejtoreshë krijuese e Picturehouse Cinemas dhe Picturehouse Entertainment.

