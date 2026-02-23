Nata e Madhe e Filmit – BAFTA 2026

“One Battle After Another” triumfon me gjashtë çmime
23 Shkurt 2026– Janë shpallur fituesit e Çmimeve të Filmit BAFTA 2026, që vlerësojnë arritjet më të mira kinematografike të 12 muajve të fundit.
Sipas BBC-së, filmi “One Battle After Another” ishte triumfuesi i mbrëmjes, duke fituar gjashtë çmime. Pas tij u renditën “I Swear”, “Sinners” dhe “Frankenstein”, me nga tre çmime secili, ndërsa “Hamnet” fitoi dy.
Më poshtë lista e plotë e fituesve:
Kategoritë kryesore Aktorja kryesore
Fituesja: Jessie Buckley – Hamnet Rose Byrne – Po të kisha këmbë, do të të godisja me shqelm Kate Hudson – Song Sung Blue Chase Infiniti – Një betejë pas tjetrës Renate Reinsve – Vlera sentimentale Emma Stone – Bugonia
Aktori kryesor
Fituesi: Robert Aramayo – Betohem Timothée Chalamet – Marty Supreme Leonardo DiCaprio – Një betejë pas tjetrës Ethan Hawke – Blue Moon Michael B. Jordan – Mëkatarët Jesse Plemons – Bugonia
Aktorja në rol dytësor
Fituesja: Wunmi Mosaku – Mëkatarët Odessa A’zion – Marty Supreme Inga Ibsdotter Lilleaas – Vlera sentimentale Carey Mulligan – Balada e Ishullit Wallis Teyana Taylor – Një betejë pas tjetrës Emily Watson – Hamnet
Aktori në rol dytësor
Fituesi: Sean Penn – Një betejë pas tjetrës Benicio del Toro – Një betejë pas tjetrës Jacob Elordi – Frankenstein Paul Mescal – Hamnet Peter Mullan – Betohem Stellan Skarsgård – Vlera sentimentale
Regjia
Fituesi: Një betejë pas tjetrës – Paul Thomas Anderson Bugonia – Yorgos Lanthimos Hamnet – Chloé Zhao Marty Supreme – Josh Safdie Vlera sentimentale – Joachim Trier Mëkatarët – Ryan Coogler
Skenari Skenari origjinal
Fituesi: Mëkatarët Betohem Marty Supreme Agjenti sekret Vlera sentimentale
Skenari i adaptuar
Fituesi: Një betejë pas tjetrës Balada e Ishullit Wallis Bugonia Hamnet Pasagjer
Film ndërkombëtar (jo në gjuhën angleze)
Fituesi: Vlera sentimentale Ishte thjesht një aksident Agjenti sekret Sirat Zëri i Hind Rajab
Dokumentari më i mirë
Fituesi: Z. Askush kundër Putinit 2000 metra deri në Andriivka Apokalipsi në Tropik Mbulim Fqinji i përsosur
Film i animuar
Fituesi: Zootropolis 2 Elio Amelie e vogël
Çmime të tjera të rëndësishme
Kinematografia: Një betejë pas tjetrës
Dizajni i kostumeve: Frankenstein
Montazhi: Një betejë pas tjetrës
Dizajni i produksionit: Frankenstein
Grimi dhe flokët: Frankenstein
Tingulli: F1
Efektet vizuale: Avatar: Zjarri dhe Hiri
Çmimi “Rising Star”
Fituesi: Robert Aramayo
Kontribut i shquar britanik në kinema
Fituesja: Claire Binns, drejtoreshë krijuese e Picturehouse Cinemas dhe Picturehouse Entertainment.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd