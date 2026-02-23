Arrestohet ish-zëvendëskryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut, Artan Grubi

Ish-zëvendëskryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut, Artan Grubi, është arrestuar mëngjesin e sotëm pasi u paraqit vullnetarisht në pikën kufitare Bllacë, në hyrje të vendit nga Kosova.
Sipas njoftimit të ministrisë së Brendshme të Maqedonisë së Veriut, ndaj tij ishte aktive masa “Arrest ”.
Ai u paraqit rreth orës 06:10 dhe u privua menjëherë nga liria, duke u shoqëruar në mbajtje për procedura të mëtejshme.
Autoritetet nuk kanë dhënë detaje shtesë mbi fazën aktuale të procedimit penal.
Hetimi
Grubi është i përfshirë në një hetim që lidhet me dyshime për:
Keqpërdorim të pozitës zyrtare
Korrupsion
Shkelje të procedurave të prokurimit publik
Çështja ka të bëjë me funksionimin dhe kontratat e State Lottery of North Macedonia.
Sipas organeve të ndjekjes, vendime dhe kontrata të caktuara dyshohet se kanë shkaktuar dëme financiare në buxhetin e institucionit, të përllogaritura në rreth 500 milionë denarë (mbi 8 milionë euro). Prokuroria pretendon se përmes procedurave të kontestuara janë favorizuar subjekte të caktuara ekonomike.
Hetimet vijojnë, ndërsa pritet që autoritetet të japin informacion shtesë mbi akuzat dhe hapat e mëtejshëm procedurialë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd