Bllokimi i rrugës Librazhd–Pogradec, në rrezik tregtia 1.2 miliardë euro me Greqinë dhe Maqedoninë

Bllokimi i lëvizjes në juglindje të vendit, përmes segmentit Librazhd–Pogradec, rrezikon të ndikojë ndjeshëm në flukset tregtare me Greqinë dhe Maqedoninë e Veriut, dy partnerë të rëndësishëm ekonomikë të Shqipërisë.
Sipas të dhënave të publikuara nga INSTAT, në vitin 2025 volumi tregtar (importe + eksporte) me këto dy shtete arriti në 117 miliardë lekë, ose rreth 1.2 miliardë euro, që përbën 9.5% të totalit të tregtisë së jashtme të vendit.
Tregtia me Greqinë
Volumi tregtar me Greqinë në 2025 arriti në:
94 miliardë lekë (rreth 960 milionë euro)
7.6% e totalit të tregtisë
Importet nga Greqia
70 miliardë lekë mallra
Partneri i katërt për importe (8% e totalit), pas Italisë, Kinës dhe Turqisë
Produkte kryesore: lëndë djegëse, veshje, përgatitje ushqimore nga zarzavate e fruta, lastikë dhe artikuj prej tyre
Eksportet drejt Greqisë
24 miliardë lekë
Partneri i tretë për eksportet (7% e totalit), pas Italisë dhe Kosovës
Produkte kryesore: artikuj veshjesh, përgatitje ushqimore nga zarzavate e fruta
Bilanci tregtar për zarzavatet rezulton pothuajse i balancuar, me nivele të ngjashme importi dhe eksporti.
Tregtia me Maqedoninë e Veriut
Maqedonia e Veriut është:
Partneri i shtatë për eksportet
9 miliardë lekë eksporte (2.6% e totalit)
Kryesisht lëndë djegëse dhe zarzavate
14 miliardë lekë importe (1.5% e totalit)
Kryesisht lëndë djegëse dhe çimento
Ndikimi i mundshëm
Segmenti Librazhd–Pogradec është një nyje kyçe për qarkullimin drejt pikave kufitare në juglindje, përfshirë Qafë Thanën dhe Kapshticën. Një bllokim i zgjatur mund të:
Rrisë kostot e transportit
Vonesojë dërgesat tregtare
Ndikojë në zinxhirët e furnizimit, veçanërisht për mallrat bujqësore dhe energjetike
Megjithatë, pjesa më e madhe e tregtisë së jashtme të Shqipërisë realizohet përmes transportit detar, kryesisht në Portin e Durrësit, çka zbut disi efektin e një bllokimi rrugor në juglindje.
