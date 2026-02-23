Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Bllokimi i rrugës Librazhd–Pogradec, në rrezik tregtia 1.2 miliardë euro me Greqinë dhe Maqedoninë
Transmetuar më 23-02-2026, 09:02

Bllokimi i lëvizjes në juglindje të vendit, përmes segmentit Librazhd–Pogradec, rrezikon të ndikojë ndjeshëm në flukset tregtare me Greqinë dhe Maqedoninë e Veriut, dy partnerë të rëndësishëm ekonomikë të Shqipërisë.

Sipas të dhënave të publikuara nga INSTAT, në vitin 2025 volumi tregtar (importe + eksporte) me këto dy shtete arriti në 117 miliardë lekë, ose rreth 1.2 miliardë euro, që përbën 9.5% të totalit të tregtisë së jashtme të vendit.

Tregtia me Greqinë

Volumi tregtar me Greqinë në 2025 arriti në:

94 miliardë lekë (rreth 960 milionë euro)

7.6% e totalit të tregtisë

Importet nga Greqia

70 miliardë lekë mallra

Partneri i katërt për importe (8% e totalit), pas Italisë, Kinës dhe Turqisë

Produkte kryesore: lëndë djegëse, veshje, përgatitje ushqimore nga zarzavate e fruta, lastikë dhe artikuj prej tyre

Eksportet drejt Greqisë

24 miliardë lekë

Partneri i tretë për eksportet (7% e totalit), pas Italisë dhe Kosovës

Produkte kryesore: artikuj veshjesh, përgatitje ushqimore nga zarzavate e fruta

Bilanci tregtar për zarzavatet rezulton pothuajse i balancuar, me nivele të ngjashme importi dhe eksporti.

Tregtia me Maqedoninë e Veriut

Maqedonia e Veriut është:

Partneri i shtatë për eksportet

9 miliardë lekë eksporte (2.6% e totalit)

Kryesisht lëndë djegëse dhe zarzavate

14 miliardë lekë importe (1.5% e totalit)

Kryesisht lëndë djegëse dhe çimento

Ndikimi i mundshëm

Segmenti Librazhd–Pogradec është një nyje kyçe për qarkullimin drejt pikave kufitare në juglindje, përfshirë Qafë Thanën dhe Kapshticën. Një bllokim i zgjatur mund të:

Rrisë kostot e transportit

Vonesojë dërgesat tregtare

Ndikojë në zinxhirët e furnizimit, veçanërisht për mallrat bujqësore dhe energjetike

Megjithatë, pjesa më e madhe e tregtisë së jashtme të Shqipërisë realizohet përmes transportit detar, kryesisht në Portin e Durrësit, çka zbut disi efektin e një bllokimi rrugor në juglindje.

