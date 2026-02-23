Plagoset një i ri në Burrel, 2 autorë të dyshuar shpallen në kërkim

Burrel, 23 Shkurt 2026 – Një sherr është regjistruar në një lokal në qytetin e Burrelit, ku si pasojë ka mbetur i lënduar një person.
Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Mat referuan materialet në Prokurori dhe u bë shpallja në kërkim e shtetasve P.P., 28 vjeç; E.Z., 34 vjeç, banues në Durrës, pasi në ambientet e një lokali në qytetin e Burrelit, janë konfliktuar fizikisht dhe kanë goditur me sende të forta shetasin A.K., 34 vjeç, duke i shkaktuar dëmtime trupore. Po punohet për kapjen e tyre.
Sipas informacioneve paraprake, i dëmtuari ka marrë ndihmën e parë në spitalin e qytetit dhe më pas është transportuar me urgjencë drejt Tiranës për mjekim më të specializuar.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave, si dhe për kapjen e personave të shpallur në kërkim.
