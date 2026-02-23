Moti i kthjellët me vranësira të pakta, parashikimi për sot

Këtë të hënë moti parashikohet i kthjellët e vranësira të pakta deri mesatare kalimtare në një pjesë të madhe të territorit në orët e mesditës.
Era do të fryjë me drejtim juglindje – jugperëndim.me shpejtësi mesatare 3 m/s, përgjatë vijës bregdetare dhe në zonat luginore era me shpejtësi deri në 8 m/s.
Deti – Valëzimi forcës 1-2 ballë.
