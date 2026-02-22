Simon and the Stars për javën 23 shkurt – 1 mars 2026: Horoskopi për Peshqit

PESHQIT: HOROSKOPI NGA 23 SHKURT DERI MË 1 MARS 2026
Puna: mbill tani, ndryshimi merr formë më vonë
Është një periudhë shumë e favorshme për çështjet profesionale. Qielli po zhvendoset gradualisht në shenjën tënde dhe risitë nuk mungojnë. Nuk është rastësi që pikërisht këto ditë dikush po del në pah me një projekt të ri, një punë të re ose po përgatitet për një provë të rëndësishme profesionale.
E enjtja 26 dhe e premtja 27 janë ditë shumë premtuese dhe plot mundësi.
Megjithatë, në sfond duket qartë se po përgatitesh për një ndryshim të madh ose një kthesë të rëndësishme që do të zhvillohet në javët apo muajt në vijim. Tani po mbjell, por korrja e vërtetë do të vijë më vonë.
Nëse po shqyrton një propozim të ri, një ofertë apo një kërkesë, vepro me qetësi. Duhet rishikuar me kujdes, sepse ajo që ti e konsideron të qartë, për të tjerët mund të mos jetë. Mjafton një fjalë e paqartë për të krijuar keqkuptime dhe humbje kohe. Lexo sërish çdo detaj para se të veprosh.
Në përgjithësi, nxitimi do të ishte gabimi më i lehtë këtë periudhë. Sa më shumë të ngadalësosh tani, aq më pak do të duhet të korrigjosh më vonë.
Ka gjithashtu diçka që duhet mbyllur përfundimisht: një punë e lënë përgjysmë ose një situatë që të merr energji mendore. Zgjidhe sa më shpejt, sepse çlirimi nga ajo do të të japë energjinë e duhur për hapat e rinj.
Dashuria: sinqeriteti vlen më shumë se fjalët perfekte
Dashuria këto ditë të kërkon diçka të thjeshtë, por jo gjithmonë të lehtë: të thuash atë që ndien, në vend që të presësh që tjetri ta kuptojë vetë.
Ti e di shumë qartë çfarë ndien, por nëse gjithçka mbetet e nënkuptuar, mund të krijohen distanca të panevojshme, sidomos kur tjetri ecën me një ritëm ndryshe nga i yti.
Kjo vlen si për lidhjet e reja, ashtu edhe për çiftet e konsoliduara, ku një bisedë e lënë përgjysmë ose një gjë e pathënë mund të sjellë keqkuptime të vogla. Merkuri, edhe pse në shenjën tënde, këtë javë është në lëvizje të kundërt dhe mund të krijojë paqartësi në mënyrën si shprehen gjërat.
Por mbi gjithçka, diferencën e bën sinqeriteti, jo përsosmëria e fjalëve.
Nëse je beqar dhe të pëlqen dikush, dërgo sinjale të qarta. Mos e lër të ikë një mundësi që mund të bëhet më shumë se një miqësi e thjeshtë. Me Venusin në krahun tënd është normale të ndjesh një interes në rritje, edhe nëse ende nuk ka formë të qartë.
Megjithatë, shumë shpejt do të ndjesh nevojën t’i vësh një emër këtij ndjenje. Ditët rreth të premtes 27 janë shumë të bukura për takime të reja, por edhe thjesht për të dashur dhe për t’u ndier mirë me veten.
