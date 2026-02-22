Simon and the Stars për javën 23 shkurt – 1 mars 2026: Horoskopi për Ujorin

UJORI: HOROSKOPI NGA 23 SHKURT DERI MË 1 MARS 2026
Puna: riorganizim për të punuar më mirë
Këtë periudhë puna kërkon më shumë përqendrim dhe prani nga ana jote. Angazhimet janë të shumta dhe bëhet e domosdoshme një organizim i ri. Duhet të ndryshosh metodën e punës, sepse të vazhdosh si më parë do të thotë të humbasësh kohë me detaje që mund të shmangen.
Nëse tani rregullon oraret, përgjegjësitë, negociatat dhe kompensimet, puna bëhet më e qëndrueshme dhe mund të përqendrohesh tek ajo që ka vërtet rëndësi. Strategjia është e qartë: përcakto vlerën tënde para se të nisë puna konkrete, që gjithçka të fillojë në kushtet e duhura.
Sidomos të hënën 23 është e lehtë që disa kërkesa të merren si të mirëqena: një ndryshim i minutës së fundit, një shtesë “e shpejtë”, një projekt i mbyllur që rikthehet për korrigjim. Sa më shumë të sqarosh që në fillim çfarë përfshihet dhe çfarë jo, aq më pak do të detyrohesh të vraposh pas situatave më vonë.
Ke në favor aftësinë për të komunikuar qartë dhe me vendosmëri, ndaj përdore për të vendosur rregull. Rreth të mërkurës 25 është moment i mirë për të propozuar një ide, për t’u drejtuar eprorëve ose për të paraqitur një zgjidhje për një problem të fundit. Tani dëgjohesh më shumë.
Dashuria: thuaj gjënë e duhur në momentin e duhur
Në dashuri zakonisht nuk humbet kohë me sentimentalizma të tepërt. Shkon drejt e në thelb. Por këtë javë ajo që ndien dhe ajo që arrin të shprehësh nuk ecin me të njëjtin ritëm.
Në çift, një situatë e vogël – një plan i ndryshuar në moment të fundit, një mesazh pa përgjigje, një vendim i marrë pa të konsultuar – mund të shkaktojë një reagim më të fortë se sa pritej. Nuk është e çuditshme: ke shumë energji dhe pak durim për situata që të bëjnë të ndihesh jashtë vëmendjes.
Kujdes në fillim të javës. Para se ta kthesh gjithçka në përballje, pyet veten nëse po reagon ndaj një situate momentale apo ndaj diçkaje që është grumbulluar prej kohësh.
Këshilla është e thjeshtë: thuaj atë që mendon, por zgjidh momentin e duhur. Me Merkurin në lëvizje të kundërt, mënyra si shprehen gjërat ka shumë rëndësi. Mund të thuash diçka të drejtë në mënyrën e gabuar dhe pastaj të kalosh fundjavën duke u sqaruar.
Nëse në lojë është xhelozia, fol hapur. Por mos u mjafto me fjalë: bëni diçka bashkë, dilni, organizoni një moment ndryshe. Distanca nuk zgjidhet me kontroll, por me përjetime të përbashkëta.
Për beqarët janë të mundshme rikthime nga e kaluara.
