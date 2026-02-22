Simon and the Stars për javën 23 shkurt – 1 mars 2026: Horoskopi për Bricjapin

BRICJAPI: HOROSKOPI NGA 23 SHKURT DERI MË 1 MARS 2026
Puna: kushte të reja për t’u konsoliduar
Diçka po ndryshon në perspektivën afatmesme dhe afatgjatë, dhe shpesh ky ndryshim vjen përmes të tjerëve: një partner profesional ose sentimental, një klient apo një person referues që sjell diçka të papritur në tavolinë.
Çfarë konkretisht? Mund të jenë kushte të reja kontraktuale, një mënyrë tjetër menaxhimi të punëve si zgjidhje e një përplasjeje të javëve të kaluara, zhbllokimi i një çështjeje ligjore që tani të jep më shumë liri veprimi, apo edhe një propozim nga jashtë, ndoshta me transferim, që të shtyn të rishikosh planet e tua.
Diçka po lëviz – dhe kjo është pozitive – sepse po të jep mundësinë të rikuperosh terren dhe të përcaktosh më qartë rolin tënd.
Fillimi i javës është shumë i mirë. Mund të thuhet se “jo çdo e keqe vjen për dëm”. Nëse ka ende diçka që nuk të bind në një marrëveshje, diskutoje rreth të enjtes 26, por me qetësi. Merkuri në lëvizje të kundërt kërkon reflektim, jo nxitim.
Ndonjëherë një pyetje më shumë ose vendosja me shkrim e çdo detaji e kthen një marrëveshje të pasigurt në diçka të fortë. Nuk është vetëm çështje financiare (edhe pse paratë janë pjesë e saj), por mbi të gjitha çështje besimi, që shumë shpejt do të të japë një perspektivë më të gjerë në punë.
Dashuria: sinqeritet që afron dhe qartëson
Kur do, di t’i përdorësh fjalët me saktësi, ndonjëherë edhe me mprehtësi. Këtë herë qielli të kërkon të kundërtën: jo t’i kontrollosh fjalët, por t’i lësh të rrjedhin.
Thuaj atë që ndien vërtet, atë që dëshiron dhe atë që të mungon, me sinqeritet të plotë. Vetëm kështu nevojat e tua mund të dëgjohen dhe të pranohen.
Nëse po frekuenton dikë prej pak kohësh, ose ke rifilluar kontaktet me një person nga e kaluara, kjo hapje mund të jetë pika e kthesës për t’u afruar realisht.
Nëse je në një lidhje të qëndrueshme, shprehja e një pakënaqësie apo dëshire të mbajtur brenda mund të të çlirojë dhe madje të të befasojë nga mënyra si partneri reagon. Këtë periudhë ai/ajo ka një aftësi të veçantë për të dëgjuar dhe për të kuptuar. Do të ishte gabim të mos e shfrytëzoje.
E enjtja 26 dhe e premtja 27 janë ditë ideale për biseda të rëndësishme. Për disa mund të jetë momenti për të folur për një transferim në një qytet tjetër, për një udhëtim të përbashkët apo për një projekt të ri.
Është periudhë e mirë për të gjetur zgjidhje në lidhjet në distancë, apo edhe për të mbyllur një çështje ligjore pas një ndarjeje ose konflikti familjar.
Nëse je beqar, shiko rreth e rrotull. Një moment i këndshëm dhe i papritur po afrohet drejt fundjavës.
