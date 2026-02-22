Simon and the Stars për javën 23 shkurt – 1 mars 2026: Horoskopi për Shigjetarin

SHIGJETARI: HOROSKOPI NGA 23 SHKURT DERI MË 1 MARS 2026
Puna: të papriturat kërkojnë riorganizim
Dëshira për të negociuar, për të propozuar dhe për të mbyllur projekte ekziston. Problemi është diku tjetër. Ka shumë shpërqendrime, çorganizim dhe një rutinë pune që këtë periudhë nuk është aq e qëndrueshme sa duket.
Mes të martës 24 dhe të mërkurës 25 mund të ndodhë diçka e papritur: një situatë që prish një marrëveshje që po ecte mirë, një diskutim me një bashkëpunëtor që të bën të rishikosh të gjithë projektin, apo një detaj që komplikon negociatat.
Merkuri në pozicion të kundërt dhe në lëvizje të kundërt sjell vonesa. Ajo që ishte e qartë bëhet e paqartë, dokumentet kthehen për rishikim dhe dalin kërkesa të reja. Edhe në aspektin financiar duhet kujdes: një pagesë e pritur, një shumë e përbashkët apo një rimbursim mund të vonojë.
Mos prit në heshtje. Ndonjëherë një email i shkurtër dhe i drejtpërdrejtë mjafton për të lëvizur gjërat. Mos u demoralizo. Pjesa më e vështirë është drejt fundit. Tani duhet të riorganizosh prioritetet dhe të presësh që në pranverë përgjigjet të vijnë. Dhe do të vijnë.
Kur je nën presion, prirja jote është ta zmadhohesh problemin. Më mirë ndalu, organizohu dhe përgatit një plan B, sidomos nëse një koleg nuk është i disponueshëm ose ka ndonjë problem teknik.
Dashuria: sqarimi i drejtimit të marrëdhënies
Nuk je shumë i dhënë pas planeve afatgjata në çift. Preferon ta jetosh momentin. Por këtë periudhë është e rëndësishme të kuptosh drejtimin që do t’i japësh marrëdhënies.
Në çiftet e qëndrueshme nuk vihet në diskutim ndjenja, por çështjet praktike: një shpenzim, një zhvendosje, një problem familjar apo një vendim që lidhet me punën e njërit prej jush. Duhet të flisni qartë. Pa e shtyrë bisedën, por edhe pa e kthyer në vendim përfundimtar për gjithë të ardhmen. Vendosni hapin e radhës, jo gjithë rrugën.
Në çiftet më të brishta, fundi i shkurtit mund të jetë një provë për të kuptuar si do të vazhdohet.
Tensionet janë më të forta në fillim të javës. Edhe nëse kërkon lehtësi, mund të përfundosh sërish në një bisedë serioze që të kthen me këmbë në tokë. Mos e shmang. Është mënyra e vetme për ta përballuar situatën. Mos jep përgjigje të menjëhershme, por fol hapur.
Nëse je beqar, nuk është periudhë me shumë takime të reja, por është moment i mirë për të kuptuar çfarë kërkon realisht. Kjo qartësi do të të ndihmojë shumë shpejt të vëresh dikë që mund të jetë tashmë pjesë e jetës tënde.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd