Simon and the Stars për javën 23 shkurt – 1 mars 2026: Horoskopi për Akrepin

AKREPI: HOROSKOPI NGA 23 SHKURT DERI MË 1 MARS 2026
Puna: marrëveshje për t’u mbyllur
Ke një propozim në draft, një ofertë për t’u dërguar apo një kontratë për t’u finalizuar? Lëviz këtë javë. Afërdita është ende në pozicion të mirë dhe ndihmon në marrëveshje, ndërsa Merkuri – edhe pse në lëvizje të kundërt – deri të enjten 26 të lejon të veprosh në favorin tënd.
Kjo nuk do të thotë se më pas gjithçka ndalet, por çfarë nuk mbyllet tani mund të zvarritet me përgjigje që vonojnë. Nëse kohët e fundit ke gjetur një zgjidhje për një problem pune, ka mundësi që të ketë qenë vetëm një zgjidhje e përkohshme. Mund të duhet ta rishikosh për ta zgjidhur përfundimisht çështjen.
Qëndro fleksibël dhe mos e ngurtëso debatin profesional. Një tjetër pikë ku duhet kujdes është rutina e përditshme: disa persona mund të përpiqen të të kalojnë detyra që nuk të takojnë. Një fjali e thënë me qetësi, si “Kjo është pjesë e marrëveshjes apo po flasim për diçka tjetër?”, mund të shmangë debate më të rënda në fundjavë.
Strategjia e javës është e qartë: propozo, por mbro kufijtë e kompetencave të tua. Bëje të qartë drejtimin tënd.
Dashuria: pasion i fortë dhe takime intensive
Në dashuri jeton me intensitet, dhe këtë javë intensiteti është i lartë. Energjia është e fortë, magnetizmi funksionon dhe ka dëshirë për të ndier dhe për t’u ndier i dëshiruar.
Për beqarët është moment për t’u shfrytëzuar. Tërheqja ndizet lehtë dhe bisedat kanë thellësi. Disa takime mund të nisin mbi baza më të forta se zakonisht. E enjtja 26 dhe e premtja 27 janë ditët më të nxehta të javës. Një njohje mund të lindë gjatë një udhëtimi, me një person nga një qytet tjetër, ose me dikë që ka një ndryshim në moshë apo interesa që të stimulon kureshtjen.
Edhe për çiftet është moment i mirë për të planifikuar një hap të rëndësishëm në muajt në vijim, apo për të realizuar një objektiv të vendosur më herët, si ardhja e një fëmije.
E vetmja pikë e dobët është fundjava. Nëse partneri kërkon hapësirë ose ndryshon program pa paralajmërim, mund të të shqetësojë. Mos e interpreto çdo ndryshim si sinjal të fshehtë. Përpiqu të kuptosh situatën me qetësi dhe të shijosh më shumë momentet me lehtësi. Balanca dhe qetësia janë çelësi për të qëndruar mirë, si me veten ashtu edhe në çift.
