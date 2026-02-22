Simon and the Stars për javën 23 shkurt – 1 mars 2026: Horoskopi për Peshoren

PESHORJA: HOROSKOPI NGA 23 SHKURT DERI MË 1 MARS 2026
Puna: marrëveshje ekonomike për t’u sqaruar
Eleganca jote shfaqet më shumë kur gjithçka ecën pa pengesa. Por nëse tani duhet të përballesh me riorganizime, me punë të ngatërruara ose me biseda të papërfunduara me klientë apo drejtues, mos e dramatizo situatën. Mos e shiko si hap pas në rolin tënd profesional, edhe nëse po merresh me detyra që nuk të takojnë plotësisht. Më mirë shikoje si mënyrë për të bërë që puna të ecë më mirë.
Pika më delikate janë paratë, afatet dhe burimet e përbashkëta. Duhet të jesh i vendosur dhe i kujdesshëm, sidomos nëse ka negociata ekonomike, pagesa të vonuara, kosto shtesë ose kërkesa jashtë marrëveshjes fillestare.
Zgjidhja është e thjeshtë: sqaroi menjëherë çfarë përfshihet dhe çfarë jo, kush bën çfarë dhe brenda cilit afat, si dhe çfarë ndodh nëse dikush ndryshon mendim gjatë rrugës. E enjtja 26 dhe e premtja 27 janë ditë të mira për të vendosur një pikë të qartë, për të marrë një vendim dhe për të përcaktuar hapësirën tënde profesionale.
Nëse po mendon të rishikosh një bashkëpunim, rol apo marrëveshje, kjo nuk është dobësi, por pjekuri. Po zgjedh me kë ia vlen të ndërtosh dhe me kë është koha të mos mbash më barrën për dy persona.
Dashuria: prania vlen më shumë se fjalët
Në këto ditë dashuria matet me veprime: sa vend të bën tjetri në jetën e tij dhe sa të lehtëson në vend që të të shtojë shqetësime. E kupton shpejt nëse ka prani reale apo vetëm fjalë.
Në çift, kjo shfaqet në përditshmëri: ndryshime programi, lodhje, probleme të vogla që duhen zgjidhur bashkë. Nëse partneri lëviz me ty dhe nuk të lë të mbash gjithçka vetëm, rikthehet harmonia. Por nëse ndjen se gjithmonë je ti që mban situatën në këmbë, entuziazmi bie dhe fillon të reflektosh. Fillimisht brenda vetes, pastaj me partnerin.
Në mesjavë rikthehet një bisedë e lënë pezull, më shumë për të sqaruar një keqkuptim sesa për të pasur të drejtë.
Në marrëdhënie të reja mund të dalin xhelozi të vogla që duhen sqaruar menjëherë. Ti ke nevojë për përgjigje të qarta dhe për t’u ndier i mbështetur. Prandaj mendo mirë sa efektive është strategjia e “mërzisë” apo e heshtjes.
Nëse je beqar, gjërat lëvizin kur ndalon së kërkuari efektin e madh dhe vëren kush është realisht pranë teje. Në fundjavë rikthehesh më i lehtë dhe më tërheqës. Nëse dashuria është e duhura, do ta kuptosh sepse gjithçka rrjedh natyrshëm, pa përpjekje të sforcuar.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
