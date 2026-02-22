Simon and the Stars për javën 23 shkurt – 1 mars 2026: Horoskopi për Virgjëreshën

VIRGJËRESHA: HOROSKOPI NGA 23 SHKURT DERI MË 1 MARS 2026
Puna: kufij të qartë në marrëveshje
Në këtë periudhë puna lidhet me marrëveshjet. Jo aq me detyrat që duhet të bësh, por me mënyrën dhe kushtet që vendosen para se të fillosh. Është e rëndësishme të sqarosh gjithçka, sepse përndryshe një detyrë e vogël mund të bëhet shumë e madhe, vetëm sepse askush nuk ka përcaktuar qartë kufijtë dhe rregullat.
Kjo vlen për ata që po negociojnë një rinovim kontrate apo një punë të re, por edhe për ata që po riorganizojnë situatën aktuale në punë. Një ndryshim i kërkuar në moment nga shefi, një favor i bërë për “mirësjellje” apo një dorëzim i parakohshëm “vetëm këtë herë” mund të bëhen të papërballueshme nëse kthehen në zakon.
Prandaj ndalu pak dhe sqaro kohët dhe përgjegjësitë, që të punosh më mirë më pas.
E marta 24 dhe e mërkura 25 duhen menaxhuar me kujdes. Ditët janë të ngarkuara, me ndryshime programi dhe kërkesa të vazhdueshme që të detyrojnë të riorganizohesh disa herë. Nëse merr përsipër edhe gjëra që nuk të takojnë, vetëm do të shtosh nervozizëm.
Një bashkëpunim aktual ka nevojë për qartësi, madje mund të duhet të vendosësh nëse do të vazhdosh apo jo. Ndërkohë, një kontakt nga e kaluara mund të jetë i dobishëm, sepse e njeh mënyrën tënde të punës. Lëvizja e duhur nuk është të punosh më shumë, por të përzgjedhësh më mirë. Kështu gjithçka bëhet më e menaxhueshme.
Dashuria: rikthim i ekuilibrit
Edhe dashuria kërkon qartësi. Afërdita përballë të bën më kërkues. Nëse ndjen që pala tjetër nuk është e sinqertë ose është e paqartë, do të kërkosh shpjegime. Kjo vlen sidomos për ata që kanë nisur së fundmi një histori: dallimi mes dikujt që përgjigjet nga zakoni dhe dikujt që bën vend real për ty në jetën e vet bëhet i qartë shumë shpejt.
Megjithatë, para se të nxjerrësh përfundime, përpiqu të jesh i kthjellët. Ndonjëherë një ton i keqinterpretuar nuk do të thotë domosdoshmërisht diçka negative. Të flasësh hapur dhe thjesht ndihmon për të vendosur gjithçka në përmasën e duhur. Fillimi i javës mund të jetë më i lodhshëm emocionalisht, sepse dikush ndjehet i lodhur.
Në përgjithësi, shmang hedhjen e stresit të punës mbi personin që do. Nëse ke kaluar një ndarje së fundmi, mund të vijnë lajme që të ndihmojnë të ndërtosh një fillim të ri. Mund të marrësh edhe lajme nga dikush që është larg, në një qytet tjetër, ose të lindë një mundësi udhëtimi.
Për beqarët, por jo vetëm, ekziston mundësia që dikush të afrohet gradualisht, ndoshta duke nisur nga një miqësi e butë që të bën të ulësh mbrojtjen.
