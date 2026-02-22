Simon and the Stars për javën 23 shkurt – 1 mars 2026: Horoskopi për Luanin

LUANI: HOROSKOPI NGA 23 SHKURT DERI MË 1 MARS 2026
Puna: më shumë diplomaci në bashkëpunime
Në këtë periudhë, më shumë se ambiciet e tua, duhet të vëzhgosh marrëdhëniet. Problemi nuk je ti, por rrethanat: dikush që ndryshon kushtet e një marrëveshjeje të nisur, një pagesë që vonon, ose një marrëveshje që e mendoje të mbyllur dhe që rikthehet me kushte të reja.
Mos e merr si sulm personal. Sa më shumë të ngulësh këmbë vetëm te arsyet e tua, aq më e vështirë bëhet zhbllokimi i situatës. Kërkohet më shumë diplomaci, sidomos rreth së hënës 23. Kjo vlen për të gjitha raportet: nëse mund të shmangësh një mendim të panevojshëm, është më mirë ta shtysh ose ta zbusësh.
Në çështjet ekonomike ose burokratike që janë të hapura, lëviz para të enjtes 26. Pas kësaj date, me Merkurin në lëvizje të kundërt, gjithçka ngadalësohet dhe bëhet më e vështirë të formalizosh marrëveshje me shkrim. Kjo nuk do të thotë refuzim, por vetëm më shumë kohë.
Një pikë tjetër delikate janë bashkëpunimet. Mund të ketë një ortak apo referent që vepron në mënyrë të paparashikueshme dhe kërkon të rishikojë role ose përgjegjësi pa paralajmërim. Mos u ngurtëso. Përpiqu të kuptosh çfarë fshihet pas kërkesës së tij dhe përgjigju me qetësi: “Mund të bëhet, por në këtë mënyrë, me këto afate dhe me këto kushte”.
Dashuria: biseda që ndryshojnë klimën
Luani di të jetë tërheqës dhe i sigurt, por e ka të vështirë të tregojë anën e brishtë. Kjo mund të jetë java e duhur për ta bërë. Ndoshta gjatë një darke që nis normalisht dhe përfundon me një bisedë të thellë, ku dalin në pah të vërteta ose gjëra të pathëna më parë. Nuk bëhet fjalë domosdoshmërisht për fjalë tronditëse, por për një moment që ndryshon tonin e marrëdhënies dhe rikthen afërsinë.
Kjo vlen si për ata që janë futur në rutinë dhe kanë nevojë për më shumë gjallëri, ashtu edhe për lidhje të reja ku askush nuk është shprehur qartë.
Fjalët rrjedhin më mirë në fillim të javës. Në disa raste mund të dalin tema më të ndjeshme, sidomos nëse partneri merr një vendim pa të konsultuar, si një udhëtim, një angazhim apo një zgjedhje pune. Flit qetësisht dhe shpreh mendimin tënd.
Për beqarët, qielli bëhet më interesant dhe i ndërlikuar: pasioni, tërheqja dhe edhe xhelozia mund të jenë motor i njohjeve të reja. Fundjava sjell diçka të re, një takim ose një nisje të mundshme. Më e mira, megjithatë, pritet në muajin mars.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd