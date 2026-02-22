Simon and the Stars për javën 23 shkurt – 1 mars 2026: Horoskopi për Gaforren

GAFORRJA: HOROSKOPI NGA 23 SHKURT DERI MË 1 MARS 2026
Puna: projekte dhe zgjedhje drejtimi
Ka shumë energji në fushën profesionale dhe pjesa më premtuese lidhet me projekte afatgjata: marrëveshje me institucione ose realitete jashtë qytetit, çështje ligjore apo kontraktuale dhe propozime që kanë ndikim në të ardhmen. Afërdita ndihmon në marrëdhëniet me persona zyrtarë ose të largët, bisedat me referentët e tu ecin mirë dhe ka hapje, sidomos të enjten 26 dhe të premten 27.
Prandaj është mirë të lëvizësh tani, të përfundosh atë që është në draft dhe të mos presësh. Kjo nuk do të thotë se do të marrësh gjithçka menjëherë, sepse Merkuri e ngadalëson procesin dhe kërkon kohë. Megjithatë, është një moment i mirë për të menduar për të ardhmen e punës dhe biznesit tënd.
Një pyetje po punon në heshtje brenda teje: “Ku po shkoj realisht me punën time?” Saturni, që sapo ka hyrë në zonën e karrierës, nuk është planet i butë, por është i drejtë. Ai po të tregon qartë çfarë funksionon në rolin tënd profesional dhe çfarë duhet ripërcaktuar. Përdore këtë qartësi si mjet për përmirësim, jo si burim ankthi.
Përqendrohu te gjërat konkrete, sqaroi çështjet e hapura dhe lëre javën të të tregojë çfarë vlen të mbash dhe ku dëshiron të shkosh. Kujdes i veçantë kërkohet në financa: pagesat, kuotat dhe marrëveshjet ekonomike me ortakë ose bashkëpunëtorë duhen kontrolluar mirë. Mund të ketë edhe tensione të vogla në një grup pune.
Dashuria: biseda për të ardhmen
Në këtë periudhë ndihesh më i qetë brenda vetes dhe më i sigurt për atë që kërkon në një lidhje. Kjo siguri të bën më tërheqës se zakonisht. Në çift, rriten pritshmëritë dhe objektivat. Nuk flitet më vetëm për rutinën e përditshme, por për pyetjen: “Ku duam të arrijmë?” Fillimi i javës është ideal për të hapur këto biseda. Më pas ritmi bëhet më reflektues dhe disa gjëra mund të mbeten pezull. Mos i detyro situatat, sepse këto tema do të rikthehen në javët në vijim.
Intensiteti emocional rritet. Ai forcon lidhjet që kanë bazë të fortë dhe nxjerr në pah ato që kanë mbetur pas. Të flasësh hapur ndihmon për të gjetur drejtim dhe pak më shumë lehtësi në marrëdhënie. Nëse je beqar, mundësitë më të mira lindin në ambiente informale: në shtëpinë e miqve ose gjatë një udhëtimi, veçanërisht të enjten 26 dhe të premten 27. Një bisedë e thjeshtë mund të kthehet papritur në diçka më personale. Natyrshmëria e momentit do të të surprizojë dhe mund të zbulosh anë të reja të vetes.
