Simon and the Stars për javën 23 shkurt – 1 mars 2026: Horoskopi për Binjakët

BINJAKËT: HOROSKOPI NGA 23 SHKURT DERI MË 1 MARS 2026
Puna: marrëveshje dhe rol për t’u ripërcaktuar
Këto ditë rikthehet në vëmendje diçka që e kishe diskutuar ose bërë më parë: një propozim që rihapet, një detyrë që duhet rishikuar, ose një përgjegjësi që merr formë tjetër. Në fillim mund të duket e ndërlikuar, por më pas kthehet në një mundësi për të sqaruar më mirë rolin tënd.
Këtë herë, në vend që të përshtatesh menjëherë, fillon të bësh pyetje: çfarë hyn realisht në përgjegjësitë e tua, çfarë është shtesë dhe si do të vlerësohet puna jote. Mund të lindë nevoja për të rishikuar një marrëveshje dhe për të shtuar elementë në pagesë. Nuk do të jetë një proces i menjëhershëm, ndoshta do të duhet ta diskutosh disa herë, por e marta 24 dhe e mërkura 25 janë ditë të mira për të vendosur kushtet e tua dhe për të bërë hapa të vegjël përpara.
Tregohu i kujdesshëm me ata që duan të të bëjnë të firmosësh menjëherë një marrëveshje. Ka gjëra që duhen lexuar me vëmendje. Nëse ke nisur së fundmi një projekt të ri, ka diçka që duhet hequr ose përmirësuar: ndoshta një bashkëpunim i panevojshëm, një shpenzim i tepërt ose një pjesë që nuk funksionon siç duhet. Kjo vlen si për të punësuarit, ashtu edhe për profesionistët e pavarur apo sipërmarrësit, të cilët tani mund të mendojnë më seriozisht edhe për një investim.
Dashuria: sqarime për të shmangur keqkuptimet
Vjen një moment kur batutat dhe loja nuk mjaftojnë më. Kjo nuk do të thotë që një histori e re po përkeqësohet, por nëse ndjenjat janë të sinqerta, është koha që gjërat të bëhen më serioze. Ndoshta jo këtë javë me vendime të mëdha, por do të fillosh të dërgosh sinjale që kërkojnë një përgjigje të qartë nga pala tjetër.
Problemi është mënyra si i shpreh këto sinjale. Mjafton një heshtje më e gjatë se zakonisht ose përgjigje të paqarta për të krijuar keqkuptime. Kur flasim për “sinjale”, bëhet fjalë për fjalë të drejtpërdrejta që tregojnë qartë se e do atë person në jetën tënde. Nëse arrin të thuash atë që mendon pa ironi mbrojtëse, dialogu bëhet më i thjeshtë dhe marrëdhënia mund të forcohet.
Kjo vlen edhe për çiftet më të konsoliduara. Nëse puna po krijon distancë ose ka ftohje emocionale, mos i lini gjërat pezull. Ashtu si në punë, pjesa e parë e javës është e përshtatshme për të folur hapur me partnerin.
Afërdita këtë javë nuk është plotësisht në favor, dhe shumë beqarë janë më të përqendruar te çështje personale sesa te dashuria. Megjithatë, drejt fundjavës mund të ndodhë një takim që të rikthen vëmendjen te ndjenjat.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
