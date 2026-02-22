Simon and the Stars për javën 23 shkurt – 1 mars 2026: Horoskopi i Demit

DEMI: HOROSKOPI NGA 23 SHKURT DERI MË 1 MARS 2026
Puna: marrëveshje për t’u sqaruar para se të nisesh
Ke dëshirë të lëvizësh përpara, të bësh hapa konkretë dhe të mbyllësh disa çështje të mbetura pezull. Është momenti për t’i hapur rrugë së ardhmes në biznes dhe për të përgatitur terrenin për diçka të re. Pika kryesore e javës janë bashkëpunimet dhe projektet e përbashkëta: bashkimi sjell forcë. E hëna, 23 shkurt, është një ditë e favorshme në këtë drejtim.
Megjithatë, duhet të ecësh me hapa të matur, sepse në disa raste ka ende gjëra për t’u sqaruar: kush bën çfarë, në çfarë kushtesh dhe brenda cilit afat. Nga data 26, Merkuri hyn në lëvizje të kundërt, prandaj disa gjëra mund të mos jenë aq të qarta sa duken. Një marrëveshje verbale që dukej e fortë mund të bëhet e paqartë, ose një rol që e mendoje të përcaktuar mund të rikthehet në diskutim.
Asgjë serioze, por më mirë që këtë javë – jo javën tjetër – të vendosësh gjithçka me shkrim. Lëviz me vendosmëri atje ku mund të veprosh vetë, dhe negocio me kujdes atje ku ke nevojë për të tjerët. E enjtja 26 dhe e premtja 27 janë ditë të mira për të paraqitur kërkesa në punë, edhe nëse duhet të këmbëngulësh pak.
Nëse po mendon për një ndryshim më të madh – një rol të ri apo nisjen e një projekti personal – qielli është i favorshëm për të ndërtuar bazat, por jo ende për të bërë hapin përfundimtar.
Dashuria: marrëdhënie në rritje dhe takime të reja
Kjo periudhë favorizon ndjenjat. Afërdita është në pozicion të mirë dhe forcon lidhjet me njerëzit që ke pranë. Qoftë me partnerin aktual apo me një njohje të re, ka mundësi për t’i dhënë më shumë stabilitet dhe perspektivë marrëdhënies.
Edhe beqarët kanë mundësi të mira, sidomos rreth së premtes 27, kur rritet probabiliteti për një takim të rëndësishëm. Kushtoji vëmendje ftesave, edhe atyre që duken të pafajshme, sepse aty mund të fshihet një mundësi për të zgjeruar rrethin e njohjeve. Diçka e papritur mund të vijë nga rrethi i miqësive: një mbrëmje e rastësishme mund të kthehet në diçka më intime. Sidomos me persona që i njeh prej kohësh, por që tani mund t’i shohësh ndryshe.
Për çiftet është moment i mirë për të planifikuar të ardhmen, për të folur edhe për fëmijët, qoftë për ardhjen e tyre apo për orientimin e tyre drejt hapave të rinj.
E vetmja gjë që mund të ndikojë negativisht është puna, sidomos nëse je shumë i përfshirë në angazhimet e tua. Mund të ndodhë që të mos jesh plotësisht i pranishëm kur partneri flet me ty. Nuk është diçka e rëndë, por nëse tjetri kërkon më shumë vëmendje, mund të lindin diskutime. Tregohu më i kujdesshëm drejt fundjavës.
