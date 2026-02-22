Mbyllje spektakolare e Lojërave Olimpike Dimërore ‘Milano-Cortina’. 93 shtete, risi, rekorde dhe si u shpërndanë medaljet?

Lojërat Olimpike Dimërore u mbyllën pas një edicioni intensiv garash, emocionesh dhe rivaliteti të fortë mes 93 shteteve pjesëmarrëse. Mbi 2,800 sportistë nga e gjithë bota konkurruan në më shumë se 100 gara, në disiplinat kryesore të sporteve dimërore si ski alpine, biatlon, patinazh artistik, patinazh shpejtësie, snowboard dhe hokej mbi akull.
Ky edicion u karakterizua nga një nivel i lartë organizimi, rritje e ndjeshme e përfaqësimit të sportisteve femra – që përbënin afro 45% të totalit – si dhe nga përdorimi i teknologjive të avancuara për matjen e kohës dhe analizën e performancës në kohë reale.
Renditja e medaljeve
Në krye të tabelës së medaljeve u rendit Norvegji, me 16 medalje ari, 8 argjendi dhe 13 bronzi, duke e mbyllur me 37 medalje në total.
Në vendin e dytë u pozicionua Gjermani, me 12 medalje ari, 10 argjendi dhe 5 bronzi (27 gjithsej).
Shtetet e Bashkuara u renditën të tretat për nga medaljet e arta (10), por grumbulluan 30 medalje në total (10 ari, 12 argjendi, 8 bronzi), duke konfirmuar dominimin në disa disiplina kyçe.
Pas tyre u klasifikua Kanada me 9 medalje ari, 7 argjendi dhe 11 bronzi (27 në total).
Në vijim të renditjes u pozicionuan:
Holandë – 8 ari, 6 argjendi, 7 bronzi (21 gjithsej)
Zvicër – 7 ari, 9 argjendi, 6 bronzi (22 gjithsej)
Suedi – 6 ari, 5 argjendi, 8 bronzi (19 gjithsej)
Itali – 5 ari, 8 argjendi, 6 bronzi (19 gjithsej)
Francë – 4 ari, 7 argjendi, 5 bronzi (16 gjithsej)
Japoni – 4 ari, 3 argjendi, 6 bronzi (13 gjithsej)
Rekorde dhe risi
Ky edicion solli disa rekorde olimpike, veçanërisht në patinazh shpejtësie dhe ski alpine, si dhe debutimin e disiplinave të reja në snowboard dhe freestyle ski. Organizatorët vendosën theks të veçantë në qëndrueshmërinë mjedisore, duke reduktuar ndjeshëm emetimet dhe duke përdorur energji të rinovueshme në impiantet sportive.
Në aspektin teknologjik, u aplikuan sisteme të reja për analizën e të dhënave të performancës, duke rritur transparencën dhe saktësinë e rezultateve.
Pjesëmarrja shqiptare
Edhe Shqipëri ishte pjesë e këtij edicioni me përfaqësues në disiplinat dimërore, duke parakaluar me flamurin kuqezi në ceremoninë përmbyllëse mes 93 kombeve pjesëmarrëse.
Në tërësi, Lojërat Olimpike Dimërore u vlerësuan si një ndër edicionet më konkurruese dhe më të balancuara të viteve të fundit, me diferenca të ngushta në renditjen e medaljeve dhe me një nivel të lartë sportiv që mbajti të ndezur interesin e publikut deri në garat e fundit.
