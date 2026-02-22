Simon and the Stars për javën 23 shkurt – 1 mars 2026: Horoskopi i Dashit

DASHI: HOROSKOPI NGA 23 SHKURT DERI MË 1 MARS 2026
Puna: vëzhgo para se të vendosësh
Nuk është momenti për të detyruar një vendim, por për të kuptuar qartë ku dëshiron të arrish dhe sidomos si. Ke dëshirë të veprosh, të japësh një përgjigje të prerë ose të mbyllësh një çështje të hapur, por ende mungojnë disa elementë. Nëse nxiton ose kërkon rrugë të shkurtra tani, rrezikon të kthehesh pas për të korrigjuar.
Më mirë shfrytëzo këto ditë për të sistemuar një projekt, për të sqaruar një detaj ekonomik ose për të rishikuar një marrëveshje para se ta bësh zyrtare. Nëse po mendon për një marrëveshje apo shitblerje, duhet ende pak durim. Mund të mungojë një informacion i rëndësishëm ose një miratim nga një institucion. Megjithatë, që në fillim të javës diçka mund të lëvizë në favorin tënd, edhe në mënyrë të papritur.
Nëse punon në grup, mund të vësh re se disa duan të ecin shpejt ndërsa të tjerë frenojnë. Nuk ka rëndësi në cilën “skuadër” je, por tani është e rëndësishme të vlerësoni së bashku çfarë është më e mira për projektin e përbashkët.
Strategjia e javës është e qartë: përgatitu, vëzhgo dhe përcakto drejtimin. Kur të vendosësh të veprosh, duhet të jetë një vendim i prerë, jo një provë. E njëjta gjë vlen edhe nëse dëshiron të ndryshosh rol apo punë: mundësitë ekzistojnë, por duhet maturi. Fillimisht vlerëso sa vlen angazhimi yt, pastaj prano ose refuzo.
Dashuria: ndjenjat po ndryshojnë
Qoftë për një histori të re dashurie apo për një projekt në çift, qasja është e njëjtë: vëzhgo para se të veprosh. Për ty kjo është një shenjë e rëndësishme, sepse kur ngadalëson, do të thotë që çështja ka peshë.
Nëse po frekuenton dikë prej kohësh, këto ditë mund të ndryshojnë atmosferën mes jush. Po vjen momenti kur lidhja bëhet më e qartë dhe të detyron të vendosësh: të vazhdosh lehtë apo të bësh një hap përpara. Mos u nxito me përgjigje të menjëhershme. Merkuri këtë javë është në lëvizje të kundërt dhe mund të të bëjë të ndryshosh mendim disa herë. Ki kujdes çfarë thua ose si i interpreton disa mesazhe, sidomos rreth datës 25. Megjithatë, fakti që diçka po lëviz brenda teje tregon se drejtimi është i duhuri.
E njëjta situatë vlen edhe për ata që janë tashmë në një lidhje: është herët për deklarata të forta, por vazhdo të vëzhgosh atë që ndjen. Për disa çifte, disa projekte mund të mos nisin lehtë. Ndoshta për arsye ekonomike, ose sepse ka dyshime të reja. Edhe këtu, shmang vendimet e nxituara.
E diela, 1 marsi, është një ditë e mirë për beqarët. Së shpejti Afërdita hyn në shenjën tënde, prandaj shiko me kujdes përreth. Në miqësi tregohu i kujdesshëm: jo gjithçka që shkëlqen është ar. Këto ditë rikthehet edhe dëshira për muzikë.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd