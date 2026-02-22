Simon & the Stars: Horoskopi javor 23 shkurt deri 1 mars 2026

Horoskopi i kësaj jave i kushtohet Çerekut të Parë të Hënës në Dem, që formohet në qiellin tonë të martën, më 24 shkurt. Në astrologji, kjo fazë përkon gjithmonë me momentin kur ajo që kemi menduar apo vendosur ditët e fundit duhet të përballet me realitetin konkret.
Nuk është më koha e ideve, por e verifikimeve të para praktike. Dhe Demi – shenjë e lidhur me materien, ritmin, zakonet dhe sigurinë – na kërkon pikërisht këtë: të kuptojmë çfarë funksionon realisht në jetën e përditshme dhe çfarë mbetet vetëm teori.
Gjatë këtyre ditëve, shumë persona do të kuptojnë se disa vendime të marra së fundmi duhen përshtatur. Jo sepse janë të gabuara, por sepse tani përballen me kohë reale, burime konkrete dhe njerëz të vërtetë.
Rregullohen orare, rishikohen shpenzime, ndryshohet metoda e punës apo një zakon i vogël. Qëllimet mbeten të vlefshme, por tani duhet të gjejnë masën dhe formën e duhur.
Merkuri në prapavijë në Peshq: rishikim për të kuptuar
Nga 26 shkurti, Merkuri në Peshq hyn në lëvizje prapavijë (retrogradë) dhe ritmi ndryshon ndjeshëm. Ngjarjet nuk ndalen, por kuptimi i tyre ndryshon. Rikthehen biseda, mesazhe që duhen rilexuar, vendime që kërkojnë një vështrim të dytë.
Me Afërditën pranë Merkurit, tema nuk është vetëm organizative, por edhe emocionale dhe marrëdhënore.
Do të kuptojmë më qartë çfarë donim të thoshim vërtet, apo çfarë tjetri ka kohë që përpiqet të na komunikojë. Shpesh sqarimet nuk vijnë nga diskutime të gjata, por nga detaje të vogla: një ton i ndryshëm, një pauzë, një përgjigje më e shkurtër apo më e gjatë se zakonisht. Nuk është një javë për përfundime përfundimtare, por për kuptime më të thella. Fillimisht kuptojmë… pastaj vendosim.
Marsi në katror me Uranin: të papriturat e dobishme
Ndërkohë që brenda nesh reflektojmë, jashtë diçka lëviz me shpejtësi. Marsi në Ujor, në katror me Uranin në Dem, thyen disa automatizma dhe sjell ndryshime praktike: plane që ndryshojnë, takime që shtyhen, pajisje që prishen apo vendime të papritura.
Megjithatë, kjo nuk duhet parë si kaos, por si riorientim. Ajo që prishet apo shtyhet, shpesh tregon se po vazhdonim diçka nga zakoni, jo nga zgjedhja e vetëdijshme. Pikërisht aty hapet mundësia për të lehtësuar barrën, për të ndryshuar metodë apo për të gjetur një zgjidhje më të thjeshtë dhe më funksionale.
Drejt Hënës së Plotë në Virgjëreshë
Po afrohemi drejt Hënës së Plotë në Virgjëreshë, dhe vëmendja zhvendoset nga mendimet te zgjidhjet konkrete. Ajo që sot është e paqartë kërkon rend, ajo që ka mbetur pezull kërkon formë të saktë. Kjo fazë ndihmon të dallojmë të domosdoshmen nga e tepërta – jo për të kontrolluar gjithçka, por për të funksionuar më mirë në jetën e përditshme.
Kjo është një javë rregullimi, rishikimi dhe qartësimi. Jo për të përmbysur gjithçka, por për ta vendosur në vendin e duhur.
Lexim të mbarë dhe javë të mbarë për të gjithë.
Me dashuri,
S*
