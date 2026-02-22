Horoskopi, Top 5 shenjat më me fat nga 23 shkurt deri më 1 mars 2026 sipas Simon and the Stars

Astrologu i njohur italian Simon and the Stars (Simone Modica), ka publikuar renditjen javore të shenjave më me fat për periudhën 23 shkurt – 1 mars 2026.
Si çdo javë, astrologu ka përzgjedhur pesë shenjat që do të përjetojnë zhvillime më pozitive në dashuri, punë dhe fat gjatë ditëve në vijim.
Jo të gjitha shenjat përfshihen në këtë klasifikim, pasi disa prej tyre do të duhet të presin një moment më të favorshëm.
Jashtë Top 5 këtë javë mbeten: Dashi, Peshorja, Binjakët, Shigjetari, Luani, Ujori dhe Virgjëresha.
Top 5 shenjat më me fat për periudhën 23 shkurt – 1 mars 2026
Sipas Simon and the Stars, pesë shenjat që kryesojnë renditjen e javës janë: Demi, Akrepi, Gaforrja, Bricjapi dhe Peshqit.
Por cilat janë tre shenjat që ngjiten në podium?
Renditja përfundimtare e javës:
Vend i pestë – Akrepi
Një javë e favorshme për riorganizim dhe rikthim të energjisë. Mundësi të mira për të rregulluar çështje të lëna pezull.
Vend i katërt – Bricjapi
Stabilitet dhe përmirësim në fushën profesionale. Mund të ketë lajme pozitive apo konfirmime të rëndësishme.
Vend i tretë – Peshqit
Rritje e intuitës dhe mundësi të reja në dashuri. Një javë që favorizon ndjenjat dhe vendimet e guximshme.
Vend i dytë – Demi
Forcim i pozicionit në punë dhe zhvillime të mira ekonomike. Një periudhë që sjell rezultate konkrete.
Vend i parë – Gaforrja
Shenja më me fat e javës. Sipas renditjes, Gaforrja do të ketë avantazh në disa fusha, sidomos në marrëdhënie dhe projekte personale.
Kjo është renditja e javës sipas Simon and the Stars për periudhën nga e hëna, 23 shkurt, deri të dielën, 1 mars 2026. /përktheu noa.al
