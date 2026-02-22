Horoskopi i Brankos për të hënën, 23 shkurt 2026

Një panoramë e plotë për të 12 shenjat e zodiakut, nga rubrika e përditshme "Branko & yjet" për këtë fillim jave, përkthyer nga noa.al.
Dita sjell energji të përziera: disa shenja do të ndihen të motivuara dhe gati për veprim, ndërsa të tjera do të kenë nevojë për reflektim, qetësi dhe durim për të përballuar sfidat.
Dashi
Keni shumë gjëra për të bërë, por mungon dëshira për të vepruar. Në punë mund të shfaqen pengesa që kërkojnë zgjidhje të menjëhershme, por për shkak të lodhjes apo mungesës së motivimit do ta keni të vështirë të përqendroheni. Është e rëndësishme të mos shtyni gjithçka për më vonë, sepse kjo mund të krijojë presion shtesë në ditët në vijim. Në dashuri, partneri/ja do të kërkojë më shumë vëmendje dhe përkushtim, ndërsa ju do të preferoni të qëndroni vetëm për të rikuperuar energjitë. Mundohuni të mos mbylleni plotësisht, sepse komunikimi i hapur do të shmangë keqkuptime.
Demi
Do të ndiheni energjikë dhe të gatshëm për sfida të reja. Në punë do të përballeni me vendime të rëndësishme, ndaj shmangni veprimet impulsive dhe analizoni çdo hap me kujdes. Kjo është një ditë e mirë për të konsoliduar pozicionin tuaj dhe për të ndërtuar plane afatgjata. Në dashuri, sinqeriteti do të jetë çelësi: nëse keni fshehur diçka apo keni shmangur një bisedë të rëndësishme, tani është momenti për të sqaruar gjithçka. Partneri do ta vlerësojë hapjen tuaj.
Binjakët
Një ditë e qetë dhe produktive ju pret. Në punë gjithçka do të ecë sipas planit, edhe pse mund të ketë një vonesë të vogël që nuk do të sjellë pasoja serioze. Do të tregoheni të zgjuar duke shmangur debatet në familje apo me partnerin. Në marrëdhënie do të rikthehet pasioni dhe ndjenja e bashkëpunimit. Beqarët mund të ndihen më të hapur ndaj flirtit dhe komunikimit, duke krijuar kontakte interesante.
Gaforrja
Do të jeni shoqërorë dhe plot ide. Në punë nuk do të mungojnë propozimet dhe kreativiteti, madje mund të merrni një ofertë bashkëpunimi që meriton vëmendje të veçantë. Analizojeni mirë përpara se të vendosni. Në dashuri, megjithatë, mund të lindin përplasje të vogla me partnerin, sidomos nëse reagoni me impulsivitet. Qetësia do të jetë arma juaj më e fortë.
Luani
Kjo do të jetë një ditë introspektive. Humori nuk do të jetë në nivelin më të mirë dhe do të preferoni të izoloheni për të reflektuar. Mund të bëheni tepër kritikë ndaj vetes, gjë që nuk ju ndihmon. Në punë do të bëni vetëm minimumin e nevojshëm. Në dashuri, partneri mund të përpiqet t’ju mbështesë, por nëse refuzoni afrimin, rrezikoni të krijoni distancë emocionale. Jepini vetes kohë, por mos mbyllni derën plotësisht.
Virgjëresha
Duhet të ruani qetësinë dhe të mos kërkoni gjithçka menjëherë. Në punë jeni në drejtimin e duhur, por rezultatet do të kërkojnë kohë. Durimi do të shpërblehet. Në dashuri, keqkuptimet me partnerin mund të lindin nëse insistoni për sqarime të menjëhershme. Jepini kohë situatës të qetësohet dhe më pas diskutoni me maturi.
Peshorja
Do të rifitoni qartësinë mendore dhe aftësinë organizative. Është momenti i duhur për të planifikuar angazhimet dhe për të zgjidhur çështje praktike në punë. Në dashuri, ata që janë në çift do të kalojnë një mbrëmje të këndshme dhe harmonike. Beqarët mund të tërheqin vëmendjen e një personi interesant falë elegancës dhe diplomacisë së tyre.
Akrepi
Kërkoni qetësi dhe ekuilibër. Yjet ju këshillojnë të jeni diplomatikë me eprorët dhe kolegët, sepse kjo do t’ju ndihmojë të shmangni tensionet. Në dashuri, një mbrëmje romantike mund të rikthejë afërsinë me partnerin. Shmangni temat e ndjeshme dhe fokusohuni te momentet pozitive.
Shigjetari
Emocione të forta ju presin. Në punë nuk do të ketë probleme, përkundrazi mund të shfaqet mundësia për përfitime financiare shtesë. Në dashuri, çiftet do të përjetojnë momente pasioni dhe mirëkuptimi. Beqarët mund të guxojnë dhe të ftojnë dikë që pëlqejnë, me gjasa për përgjigje pozitive.
Bricjapi
Do të ndiheni pak nën nivelin tuaj. Në punë mund të shfaqet një problem që kërkon zgjidhje të kujdesshme dhe durim. Në dashuri, humori juaj mund të krijojë tension me partnerin. Mundohuni të mos reagoni ashpër, sepse rreziku i debatit është i lartë.
Ujori
Do të jeni të përqendruar dhe të motivuar. Projektet afatgjata favorizohen, por mos e shpërndani energjinë në shumë drejtime. Në dashuri, çiftet do të kalojnë momente të këndshme, ndërsa beqarët kanë mundësi për njohje intriguese.
Peshqit
Rutina po ju lodh dhe dëshironi ndryshim. Në punë mund të ndiheni të pakënaqur, siç citon noa.al edhe pse të ardhurat nuk mungojnë. Mund të mendoni seriozisht për një drejtim të ri profesional. Në dashuri, nëse marrëdhënia ka kohë që nuk funksionon, ndoshta është momenti për të reflektuar dhe për të zgjedhur rrugën që ju bën më të lumtur. /noa.al
