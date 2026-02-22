Kosovë/ Zgjedhja e presidentit, Albin Kurti nis konsultimet me krerët e partive

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka nisur takimet me krerët e partive politike në vend, ndërsa kanë mbetur edhe 10 ditë nga afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit të ri.
Gjatë ditës së diel, Kurti u takua me kryetarin e Partia Demokratike e Kosovës (PDK), njëherësh deputet i Kuvendit, Bedri Hamza. Në fokus të diskutimeve ishin zhvillimet e fundit politike dhe nevoja për hapjen e një kapitulli të ri komunikimi dhe dialogu konstruktiv mes qeverisë dhe opozitës.
Sipas burimeve zyrtare, palët theksuan rëndësinë e bashkëpunimit institucional, duke pasur parasysh se për zgjedhjen e kreut të shtetit kërkohen të paktën dy të tretat e votave të deputetëve të Kuvendit.
Ndërkohë, është bërë e ditur se Kurti do të vijojë konsultimet politike edhe me kryetarin e Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), Lumir Abdixhiku, në kuadër të përpjekjeve për të siguruar konsensus sa më të gjerë për zgjedhjen e presidentit.
Procesi i zgjedhjes së presidentit pritet të jetë një test i rëndësishëm për klimën politike dhe funksionimin e dialogut ndërpartiak në Kosovë.
