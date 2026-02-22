Horoskopi i Paolo Fox për të hënën, 23 shkurt 2026, përkthyer nga noa.al, sjell një ditë të karakterizuar nga energji e re, reflektim dhe nevoja për vendime të menduara mirë.
Yjet favorizojnë qartësinë në marrëdhënie, organizimin në punë dhe menaxhimin e emocioneve me maturi.
Disa shenja do të ndihen të vendosura për të vepruar, ndërsa të tjera do të kenë nevojë për dialog dhe durim për të rikthyer ekuilibrin. Ja çfarë sugjerojnë yjet për secilën shenjë.
Dashi (21 mars – 19 prill)
Sipas Paolo Fox, java nis me energji të fortë dhe dëshirë për ndryshim. Të lindurit e kësaj shenje do të ndiejnë nevojën për të vepruar dhe për të marrë iniciativa. Në punë, yjet ju nxisin të bëni hapa përpara, të propozoni ide dhe të përfundoni projekte të lëna pezull, por duhet të tregoheni të kujdesshëm dhe të shmangni vendimet impulsive.
Në dashuri, qielli favorizon sqarimet dhe një mirëkuptim më të madh. Keqkuptimet e vogla mund të zgjidhen me durim dhe dialog. Çiftet do të kenë mundësi të forcojnë lidhjen, ndërsa beqarët mund të bëjnë njohje interesante. Një person i ri mund t’ju tërheqë vëmendjen në një situatë të papritur. Ndiqni instinktin, por me qetësi dhe ekuilibër.
Demi (20 prill – 20 maj)
E hëna ju jep mundësinë të konsolidoni projekte të rëndësishme. Në punë duhet përqendrim maksimal dhe vëmendje ndaj detajeve, sepse gabimet e vogla mund të kenë pasoja më të mëdha se sa duket. Në dashuri, ata që janë në çift do të kërkojnë më shumë stabilitet pas tensioneve të fundit. Beqarët siç citon noa.al mund të duhet të presin një moment më të favorshëm për njohje të reja. Durimi do të jetë çelësi.
Binjakët (21 maj – 21 qershor)
Ndiheni plot energji dhe dëshirë për shoqëri. Në punë, idetë tuaja kreative do të vlerësohen, por para se t’i vini në zbatim duhet t’i analizoni me kujdes. Mund të lindë një pengesë e vogël që kërkon zgjidhje të shpejtë. Në dashuri, partneri mund ta ketë të vështirë të përballojë disa teka tuajat. Beqarët mund të marrin një ftesë të papritur nga një person që u zgjon kureshtjen.
Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)
Kjo është një ditë e karakterizuar nga ekuilibri dhe qartësia mendore, cilësi që do t’ju ndihmojnë të përballoni pa stres vështirësitë në punë dhe të shmangni tensionet me kolegët. Në aspektin sentimental, sipas zodiakut të Fox që përktheu noa.al është momenti për të folur me sinqeritet dhe për të lënë pas debatet e panevojshme. Beqarët do të kenë guximin e duhur për të bërë njohje të reja dhe për të krijuar një lidhje të veçantë.
Luani (23 korrik – 23 gusht)
Do të ndiheni të vendosur dhe gati për të mbrojtur idetë tuaja. Në punë, ata që përpiqen t’ju pengojnë do të përballen me energjinë dhe qëndrueshmërinë tuaj. Është momenti për të treguar lidership dhe iniciativë, por duke analizuar me kujdes çdo hap. Në dashuri, partneri do t’ju përgjigjet me pasion dhe mirëkuptim. Beqarët kanë mundësi të tërheqin vëmendjen e dikujt që i intereson prej kohësh.
Virgjëresha (24 gusht – 22 shtator)
Sipas horoskopit të Paolo Fox, kjo do të jetë një ditë intensive dhe stimuluese, ku përpikëria dhe organizimi juaj do të bëjnë diferencën. Në punë do të menaxhoni me sukses edhe situatat e papritura. Është një moment i mirë për të rishikuar projekte dhe për të zgjidhur çështje të mbetura pezull. Në dashuri, është e nevojshme të sqaroni çdo keqkuptim me sinqeritet. Beqarët mund të marrin mesazhe apo telefonata interesante që hapin rrugën për njohje të reja.
Peshorja (23 shtator – 22 tetor)
Nesër është dita e duhur për t’u marrë me detajet dhe për të planifikuar çdo aktivitet me kujdes. Në punë mund të zgjidhni çështje të mbetura pezull dhe të përballoni detyra të reja me më shumë siguri. Dita favorizon përqendrimin dhe saktësinë, cilësi që do t’ju sjellin rezultate konkrete. Në dashuri, ruajtja e qetësisë është thelbësore nëse partneri shpreh mendime të ndryshme nga tuajat. Një dialog i sinqertë do të shmangë tensionet e panevojshme. Beqarët mund të afrohen me dikë që prej kohësh u ka tërhequr vëmendjen, pa nxitim, por me vendosmëri. Ekuilibri dhe diplomacia do t’ju udhëheqin drejt një dite pozitive.
Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)
Sipas Paolo Fox, do të ndjeni një dëshirë të fortë për harmoni dhe do të përpiqeni të ndërmjetësoni mes mendimeve të kundërta, sidomos në punë. Shmangia e konflikteve të panevojshme është thelbësore për të mos dëmtuar bashkëpunime të rëndësishme. Aftësia juaj për të kuptuar të tjerët do t’ju ndihmojë të menaxhoni situata delikate me zgjuarsi. Në dashuri, keqkuptimet mund të sqarohen me sinqeritet dhe hapje, duke forcuar mirëkuptimin. Beqarët, edhe pse pak reflektues, do të bëjnë vlerësime të rëndësishme për të ardhmen sentimentale. Është një ditë për reflektim, dialog dhe vendime të menduara mirë.
Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)
Emocionet do të dominojnë një pjesë të madhe të ditës, duke e bërë atë dinamike dhe stimuluese. Në punë do të shfaqen mundësi interesante, të cilat do t’i analizoni me qetësi për të kuptuar si t’i shfrytëzoni më mirë. Kurioziteti dhe iniciativa do t’ju ndihmojnë të merrni vendime të zgjuara. Në dashuri, nuk do t’i mbani brenda ndjenjat: fjalët dhe gjestet e sinqerta do të forcojnë lidhjen në çift. Beqarët mund të zgjedhin të relaksohen dhe të përgatiten për mundësi të reja njohjeje. Entuziazmi dhe intuita do të jenë armët tuaja më të forta.
Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar)
Pas ditëve intensive, do të ndieni pak lehtësim, edhe pse stresi i grumbulluar do të ndihet ende. Në punë këshillohet të fokusoheni te gjërat thelbësore dhe të bëni pauza për të rikuperuar energjinë. Në dashuri, diskutimet e fundit mund të kenë vënë në provë durimin tuaj, prandaj është e rëndësishme të ruani qetësinë dhe të kërkoni sqarim me partnerin. Beqarët nuk janë veçanërisht të favorizuar nga yjet, ndaj duhet të tregohen të kujdesshëm. Momente të vogla relaksi do t’ju ndihmojnë të riktheni qetësinë.
Ujori (20 janar – 19 shkurt)
Periudha kërkon përqendrim dhe vendosmëri, cilësi që do t’ju ndihmojnë të çoni përpara projektet tuaja. Në punë, këmbëngulja do të shpërblehet dhe edhe pengesat do të përballohen me metodë dhe qartësi. Në dashuri, çifti ka nevojë për një mbrëmje të qetë për të rikthyer bashkëpunimin dhe dialogun. Beqarët duhet të marrin iniciativën: një ftesë ose takim mund të hapë rrugën për njohje interesante. Është koha për angazhim serioz dhe fokus.
Peshqit (20 shkurt – 20 mars)
Sipas Paolo Fox, ndjeshmëria dhe intuita do t’ju udhëheqin në vendimet e ditës, duke ju bërë veçanërisht kreativë në punë. Bashkëpunimi me persona të besuar do t’ju ndihmojë të ktheni idetë në rezultate konkrete. Në dashuri, një fjalë e thënë pa kujdes nga partneri mund t’ju lëndojë, por është e rëndësishme të shmangni reagimet e tepruara. Beqarët kanë mundësi për njohje të reja, sidomos nëse tregohen të hapur dhe të sjellshëm. Dita ju fton t’i besoni instinktit dhe të menaxhoni emocionet me maturi. /noa.al
