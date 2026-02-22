Kristian Prenga ‘shkatërron’ kundërshtarin në 2 minuta në Atlantic City – Fitorja e 20-të me nokaut

Boksieri shqiptar Kristian Prenga ka dhuruar një tjetër performancë mbresëlënëse në ring, duke triumfuar me nokaut teknik brenda vetëm dy minutash ndaj amerikanit Joe Jones në mbrëmjen e zhvilluar në Atlantic City.
Shpërthim që në raundin e parë
Prenga e nisi përballjen me intensitet të lartë, duke e vënë menjëherë në presion kundërshtarin me kombinime të forta dhe goditje precize. Ritmi agresiv dhe kontrolli i plotë i ndeshjes kulmuan me një goditje vendimtare që e rrëzoi Jones në tapet, duke detyruar arbitrin të ndërpresë sfidën.
E gjithë përballja zgjati vetëm dy minuta, duke shënuar kështu nokautin e 20-të në karrierën profesionale të boksierit nga Mirdita.
Një “makineri” nokautesh
Me këtë fitore, Prenga konfirmon edhe një herë forcën dhe dominimin e tij në kategorinë ku garon, duke konsoliduar statistika mbresëlënëse në arenën ndërkombëtare.
Atmosfera në arenën e boksit ishte elektrizuese, me shqiptarët e Amerikës që kishin mbushur tribunat për të mbështetur kampionin. Brohoritjet dhe duartrokitjet shoqëruan çdo moment të ndeshjes.
Pas triumfit, Prenga falënderoi publikun për mbështetjen:
“Kjo fitore është e juaja! Ju jeni forca ime më e madhe! Do shihemi në ndeshjen e radhës!”
Kristian Prenga vijon të përfaqësojë Shqipërinë me dinjitet në skenën ndërkombëtare të boksit, duke ngritur lart flamurin kuqezi në çdo përballje.
