Vritet “El Mencho”, lideri i kartelit më të fuqishëm në Meksikë

Forcat e sigurisë meksikane kanë njoftuar vrasjen e Nemesio Oseguera Cervantes, i njohur me nofkën “El Mencho”, themelues dhe lider i kartelit Jalisco Nueva Generación (CJNG), një nga organizatat kriminale më të fuqishme dhe më të dhunshme në vend.
Lajmi u konfirmua pas disa orësh tensioni në shtetin e Jalisco, ku ushtria kishte ndërmarrë një operacion të gjerë sigurie.
Oseguera Cervantes, i lindur në vitin 1966, ishte në listën e personave më të kërkuar nga autoritetet amerikane dhe meksikane. Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së e akuzonte për trafik ndërkombëtar droge dhe krim të organizuar, ndërsa për kapjen e tij ishte vendosur një shpërblim prej 15 milionë dollarësh.
Administrata Amerikane për Luftën kundër Drogës (DEA) e përshkruante CJNG si një nga organizatat kriminale më të fuqishme në Meksikë, e njohur për përdorimin e taktikave ushtarake, armëve të kalibrit të lartë dhe strategjive të sofistikuara të propagandës për të zgjeruar ndikimin e saj.
Sipas deklaratave të mëparshme të zyrtarëve të DEA-s, përfshirë drejtuesin Brian McKnight, “El Mencho” konsiderohej “armiku publik numër një”, me ndikim të gjerë në trafikun e narkotikëve drejt Shteteve të Bashkuara, përfshirë kokainën, metamfetaminën dhe fentanilin.
Hetimet dhe operacionet për çmontimin e strukturave të mbetura të kartelit pritet të vijojnë në ditët në vijim, ndërsa autoritetet meksikane nuk kanë dhënë ende detaje të plota mbi rrethanat e operacionit ku mbeti i vrarë lideri i CJNG.
