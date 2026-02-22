Gjendet i pajetë një djalë në moshë fare të re. Dyshimet e policisë

Një djalë në moshë fare të re u gjet i vdekur në banesën e tij dhe dyshimet e policisë janë se kemi të bëjmë me një vetëvrasje.
Ngjarja e hidhur ndodhi pasditen e sotme në fshatin Kçiq i Madh, në Mitrovicë, raporton noa.al.
Viktima është A.R., 18 vjeç, banor i zonës.
Policia tha se i ndjeri kishte kryer varje me litar në tavanin e banesës së tij tek zona e Pllanalive.
Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë policore, njësitë e NJRSH-së si dhe emergjenca.
Rreth orës 18:40, viktima është transportuar me autoambulancë drejt Spitalit Rajonal në Bajr – Mitrovicë Jug, por sipas mjekut kujdestar është konstatuar se i ndjeri ishte pa shenja jete.
Rrethanat e plota të ngjarjes pritet të sqarohen pas veprimeve hetimore.
