Gjendet i pajetë 20-vjeçari shqiptar që goditi nënën e tij

Detaje të reja kanë dalë në dritë nga ngjarja e rëndë që tronditi Italinë, ku një 20-vjeçar shqiptar humbi jetën pasi u hodh në det në zonën e portit të Civitanova Marche.
Viktima është identifikuar si Riccardo Merkuri, i cili, sipas mediave italiane, kishte sulmuar nënën e tij në banesë, duke e goditur me grushte në fytyrë në ditën e tij të lindjes. Pas episodit të dhunës, i riu u largua nga shtëpia me automjetin e tij dhe u drejtua për në Civitanova Marche.
Që nga mbrëmja e së premtes, familjarët kishin humbur kontaktet me të. Autoritetet gjetën makinën e tij pranë portit, çka ngriti dyshimet se ai mund të ishte hedhur në det.
Gjatë ditës së sotme, trupi i pajetë i 20-vjeçarit u gjet nga zhytësit profesionistë dhe më pas u transportua në morgun e qytetit për procedurat përkatëse.
Familja e të riut, me origjinë shqiptare dhe e vendosur në Itali prej më shumë se dy dekadash, njihet në zonën e Pollenza.
Ndërkohë, nëna e tij, Albana Kastriot, ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore në spital, ndërsa autoritetet vijojnë hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe shkaqet që çuan në këtë ngjarje tragjike.
