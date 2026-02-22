Partizani fiton në Vlorë me përmbysje

Partizani ka marrë një fitore të rëndësishme në transfertë, duke mposhtur me përmbysje 1-2 Flamurtarin në Vlorë, në ndeshjen përmbyllëse të javës së 25-të të kampionatit.
Vendasit kaluan të parët në avantazh në minutën e 8-të me golin e Squadrone, duke ndezur entuziazmin e tifozëve në stadium. Megjithatë, reagimi i të kuqve ishte i menjëhershëm. Sulmuesi Sidibe mori përsipër protagonizmin, duke realizuar dopietë dhe përmbysur rezultatin në favor të kryeqytetasve.
Flamurtari pati një mundësi të artë për të rikthyer baraspeshën, por vendasit shpërdoruan një penallti, duke humbur shansin për të marrë të paktën një pikë nga kjo përballje.
Pas kësaj fitoreje, Partizani i drejtuar nga Kërnaja ngjitet në vendin e pestë me 36 pikë. Ndërkohë, Flamurtari i trajnerit Moreiro mbetet në fund të renditjes me vetëm 20 pikë të grumbulluara.
Kjo sfidë mbylli zyrtarisht javën e 25-të të kampionatit.
