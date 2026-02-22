Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Finale dramatike dhe medalje historike në ditën e fundit të Milano-Cortina 2026
22 shkurt 2026

Milano & Cortina d’Ampezzo, 22 shkurt 2026 – Lojërat Olimpike Dimërore dhuruan një ditë të mbushur me emocione, finale spektakolare dhe rezultate historike, ndërsa disa nga garat më të rëndësishme shpallën kampionët e tyre përpara ceremonisë përmbyllëse.

SHBA fiton arin dramatik në hokej

Një nga momentet më të mëdha të ditës erdhi në finalen e hokejit për meshkuj, ku Shtetet e Bashkuara mposhtën Kanadanë me rezultatin 2-1 pas kohës shtesë. Goli vendimtar në overtime i dha SHBA-së medaljen e artë dhe i dha fund një pritjeje të gjatë për titullin olimpik në këtë sport.

Eileen Gu dominon në freestyle

Ylli i Kinës, Eileen Gu, fitoi medaljen e artë në disiplinën halfpipe në ski freestyle për femra, duke konfirmuar edhe një herë statusin e saj si një nga sportistet më të suksesshme të këtyre Lojërave dhe një nga figurat më të mëdha të sporteve dimërore.

Gjermania triumfon në bobslaj

Në garën e bobslajit me katër persona, Johannes Lochner i Gjermanisë siguroi medaljen e artë, duke fituar titullin e dytë në Milano-Cortina. Gjermania konfirmoi edhe një herë dominimin e saj në sportet e pistës së akullit.

Suedia shkëlqen në curling dhe ski

Suedia fitoi medaljen e artë në curling për femra pas një finaleje shumë të fortë kundër Zvicrës, e mbyllur me rezultatin 6-5. Ndërkohë, suedezja Ebba Andersson triumfoi në garën historike 50 km në ski cross-country për femra, një disiplinë që u zhvillua për herë të parë në programin olimpik.

Norvegjia kryeson dhe Klaebo bën histori

Në renditjen e përgjithshme të medaljeve, Norvegjia vazhdon të kryesojë me diferencë, e ndjekur nga Shtetet e Bashkuara dhe Italia. Dominimi norvegjez u theksua gjatë gjithë Lojërave nga performanca historike e Johannes Høsflot Klaebo, i cili fitoi gjashtë medalje të arta – një rekord absolut për një edicion të vetëm të Olimpiadës Dimërore.

Një mbyllje e denjë për Lojërat

Me rekorde, rivalitete të forta dhe fitore emocionuese, 22 shkurti shënoi një nga ditët më intensive të Milano-Cortina 2026. Ndërsa sportistët dhe delegacionet përgatiten për ceremoninë përmbyllëse, ky edicion do të mbahet mend për nivelin e lartë të konkurrencës dhe momentet historike që lanë gjurmë në sportet dimërore.

