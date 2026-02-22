Armët kimike nuk ishin asgjë para kësaj që po ndodh me rrugët drejt juglindjes

Nga Aleksandër Çipa
Goditja që i jep qeverisë së kryeministrit Rama, shembja në disa pika dhe bllokimi i aksit kryesor dhe të vetëm rrugor që lidh kryeqendrën e vendit me juglindjen, është ende e pallogaritur. Por është më e madhe si ndikim dhe goditje se shumë mitingje apo protesta tymuese opozitare.
Ky bllokim është goditje shumëplanëshe.
Ekspozon veprat e pacilësishme rrugore që kanë kushtuar qindra milionë euro të buxhetit shtetëror.
Zbulon papërgjegjësinë inxhinierike, menaxhuese dhe sidomos zbatuese në akset e rrugëve kombëtare, sikundër edhe diletantizmin e kompanive ndërtuese, konstruktorëve, projektuesve dhe zbatuesve që janë mirëpaguar nga shteti.
Ky është një akt i rëndë sabotimi, akt i pastër kundër sigurisë kombëtare, papërgjegjshmëri që godet normalitetin dhe lirinë e lëvizjes dhe qarkullimit në vend.
Për Qeverinë aktuale Rama, kjo që po ndodh me rrugën Pogradec-Librazhd është ndoshta me më shumë tronditje se rasti i dikurshëm i “armëve kimike”!
Ky bllokim është nga ato rastet kur goditja dhe mundësia shembëse mbi qeverinë, përcaktohet edhe nga minuti i vonesës për reagim dhe sidomos për veprim ndërhyrës….
