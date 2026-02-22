Qëllohet për vdekje nga Shërbimi Sekret i riu që hyri i armatosur pranë rezidencës së Trump

SHBA- Një person është qëlluar për vdekje, pasi kaloi perimetrin e sigurisë së rezidencës së presidentit Donald Trump në Mar-a-Lago. Sipas mediave të huaja, Shërbimi Sekret raportoi se incidenti ndodhi rreth orës 06:30, teksa i riu ishte i armatosur.
Gjithashtu mësohet se autoritetet, konfirmuan se personi u pa pranë portës veriore. Sipas tyre dyshohe se kishte me vete një pushkë gjahu dhe një bidon karburanti.
Agjentët e Shërbimit Sekret të SHBA-së dhe një zëvendës nga zyra e Sherifit të Qarkut Palm Beach u përballën me të riun, deh pasi hasën rezistencë hapën zjarr ndaj tij. Mësohet se sipas axhendës së tij, Presidenti Donald Trump do të qëndronte në Shtëpinë e Bardhë këtë fundjavë.
