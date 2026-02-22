Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Qëllohet për vdekje nga Shërbimi Sekret i riu që hyri i armatosur pranë rezidencës së Trump
Transmetuar më 22-02-2026, 16:01

SHBA- Një person është qëlluar për vdekje, pasi kaloi perimetrin e sigurisë së rezidencës së presidentit Donald Trump në Mar-a-Lago. Sipas mediave të huaja, Shërbimi Sekret raportoi se incidenti ndodhi rreth orës 06:30, teksa i riu ishte i armatosur.

Gjithashtu mësohet se autoritetet, konfirmuan se personi u pa pranë portës veriore. Sipas tyre dyshohe se kishte me vete një pushkë gjahu dhe një bidon karburanti.

Agjentët e Shërbimit Sekret të SHBA-së dhe një zëvendës nga zyra e Sherifit të Qarkut Palm Beach u përballën me të riun, deh pasi hasën rezistencë hapën zjarr ndaj tij. Mësohet se sipas axhendës së tij, Presidenti Donald Trump do të qëndronte në Shtëpinë e Bardhë këtë fundjavë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...