Pas kërkesës drejtuar Trump, Rama: Nevojë për përgjegjshmëri në procesin gjyqësor në Hagë

Kryeministri Edi Rama deklaroi se beson që rritja e sensibilizimit publik lidhur me procesin gjyqësor ndaj ish-krerëve të Ushtria Çlirimtare e Kosovës do të ndikojë në përgjegjshmërinë e trupës gjykuese.
Duke iu referuar kërkesës së drejtuar presidentit amerikan Donald Trump për çështjen që po shqyrtohet nga Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë, Rama u shpreh se gjatë fjalës së mbajtur në Uashington ka përcjellë “shqetësimin kombëtar për maskaradën e pabesueshme të Drejtësisë Ndërkombëtare” ndaj ish-drejtuesve të UÇK-së.
Sipas tij, vizita në Uashington për mbledhjen inauguruese të Bordit të Paqes përbënte një moment të veçantë, ku Shqipëria mori pjesë si anëtare themeluese. Në këtë kontekst, ai konfirmoi edhe angazhimin e vendit në forcën ndërkombëtare të stabilizimit në Gaza.
Kryeministri theksoi se akuza, sipas tij, ka dështuar të provojë se UÇK-ja ishte një ndërmarrje kriminale dhe kritikoi kërkesën për dënime të rënda ndaj ish-udhëheqësve të saj, përfshirë Hashim Thaçi.
“Kam besim se niveli i ri i sensibilizimit lidhur me atë gjykatë do të ndikojë në përgjegjshmërinë e trupës gjykuese, e cila duhet të zgjedhë mes drejtësisë për Kosovën dhe turpit të njollosësve të saj”, u shpreh Rama në podcast-in e tij javor.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd