Furnizoi me naftë automjetin dhe u largua me shpejtësi duke rrezikur punonjësin, arrestohet i riu

BULQIZË- Një 28-vjeçar është arrestuar sot në Bulqizë. Mësohet se i riu mbrëmjen e kaluar ka furnizuar makinën me karburant dhe nuk ka kryer pagesën.
Teksa punonjësit i karburantit ka shkuar për të marrë pagesën, i riu është larguar me shpejtësi duke i rrezikuar jetën.
Njoftimi i Policisë:
Bulqizë Furnizoi me naftë automjetin dhe nuk kreu pagesën por u largua me shpejtësi duke rrezikuar jetën e punonjësit të karburantit, identifikohet, kapet dhe arrestohet drejtuesi i automjetit. 28-vjeçari, i dënuar më parë në Itali për grabitje dhe i dëbuar për 10 vite nga ky shtet. Forcat e Posaçme “Shqiponja” pranë DVP Dibër, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Bulqizë, pas kallëzimit të bërë nga punonjësi i një pike karburanti në Shupenzë, për një drejtues automjeti i cili u largua pa kryer pagesën pasi furnizoi automjetin me karburant, organizuan punën për identifikimin dhe kapjen e tij.
Si rezultat i reagimit në kohë, administrimit të pamjeve filmike dhe provave të tjera, u bë i mundur identifikimi, kapja dhe arrestimi i drejtuesit të automjetit, konkretisht shtetasi A. Xh., 28 vjeç, banues në Bulqizë, i dënuar më parë në Itali për grabitje dhe i dëbuar për 10 vite nga ky shtet. Ky shtetas dyshohet se në orët e para të mëngjesit të datës 21.02.2026, në një karburant në Shupenzë, është paraqitur me një automjet tip “Benz” dhe, pasi e ka furnizuar me naftë, është larguar me shpejtësi pa kryer pagesën, duke rrezikuar edhe jetën e punonjësit të karburantit. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan automjeti, si dhe një kapuç në formë maske. Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër, për veprime të mëtejshme.
