Rama shpall rritje pagash për policinë, kategoritë që përfitojnë dhe vlerat

Rriten pagat për 720 efektivë të Policisë së Shtetit, mbështetje e shtuar për forcat elitare
Rreth 720 efektivë të Policisë së Shtetit, të angazhuar në vijën e parë të përballjes me rrezikun më të lartë, do të përfitojnë rritje të mëtejshme page. Vendimi prek Forcat RENEA, Forcat Kombëtare të Sigurisë dhe Forcat e Posaçme Operacionale, struktura që mbajnë peshën kryesore në operacionet me risk të lartë dhe në garantimin e sigurisë publike.
Sipas skemës së re, një inspektor në RENEA do të paguhet afro 1.600 euro në muaj, ndërsa një drejtues në këtë strukturë do të arrijë në afro 2.300 euro. Ndërkohë, për forcat operacionale, paga e një inspektori do të shkojë rreth 1.200 euro, ndërsa për një kryekomisar do të luhatet mes 1.600 dhe 1.700 euro.
Njoftimi i plotë i Ramës:
Rreth 720 efektivë të Policisë së Shtetit, ata që shërbejnë në vijën e parë të përballjes me rrezikun më të lartë, do të përfitojnë rritje të mëtejshme page. Forcat RENEA, Forcat Kombëtare të Sigurisë dhe Forcat e Posaçme Operacionale do të mbështeten ende më shumë për punën sfiduese dhe të vyer që bëjnë në shërbim të komuniteteve, në shërbim të atdheut tonë të përbashkët.
Një inspektor në RENEA do të paguhet tanimë afro 1.600 euro, ndërsa një drejtues në këtë strukturë do të arrijë në afro 2.300 euro. Për forcat operacionale, paga e një inspektori do të shkojë rreth 1.200 euro, ndërsa për një kryekomisar mes 1.600 dhe 1.700 euro.
Bashkë me investimet serioze në teknologji, trajnim dhe pajisje, kjo rritje është një pjesë tjetër e qasjes konstante për forcimin e rendit dhe vendosjen e një raporti sa më të drejtë mes kërkesës për rezultate dhe vlerësimit sa më të përshtatshëm të këtyre rezultateve.
