Detaje/ Kush ishte i riu vullnetar i bllokuar në Kanionin e Osumit gjatë operacionit për gjetjen e 45-vjeçarit

Është shpëtuar 22-vjeçari i cili mbeti i bllokuar në Kanioni i Osumit, pasi kishte hyrë në lumë për t’i ardhur në ndihmë forcave RENEA gjatë kërkimeve për gjetjen e trupit të 45-vjeçarit Ilir Kurti.
I riu, Xhuljano Kaloti, kishte mbetur i ngecur në ujë që prej mesditës së së shtunës, ndërsa përpjekjet fillestare për nxjerrjen e tij nga zona rezultuan të pasuksesshme për shkak të kushteve të vështira.
Fatmirësisht, mëngjesin e kësaj të diele ai u shpëtua dhe ndodhet në gjendje të mirë shëndetësore. Sipas burimeve zyrtare, 22-vjeçari është i vetëdijshëm dhe aktualisht ndodhet nën kujdesin e ekipit mjekësor.
Në një njoftim zyrtar, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile bëri të ditur se operacioni i kërkim-shpëtimit u koordinua në bashkëpunim me strukturat vendore dhe u realizua falë angazhimit të alpinistëve, vullnetarëve, forcave RENEA dhe Forcat e Armatosura të Shqipërisë, në kushte tepër sfiduese.
“Operacioni vijon pa ndërprerje për kërkimin e personit tjetër të raportuar të humbur”, thuhet në njoftim.
Kanioni i Osumit ka një gjatësi rreth 12 kilometra dhe thellësia e tij arrin deri në 90 metra. Në këto nivele prurjesh, ndërhyrja nga persona të patrajnuar paraqet rrezik maksimal.
