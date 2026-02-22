Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Fikje mikrofonash, kërcënime dhe prekje fizike, të gjithë banorët në televotim
Transmetuar më 22-02-2026, 07:44

Të gjithë banorët janë në televotim dhe në prime-n e së martës njëri prej tyre do të lërë shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5.

Shumica e banorëve, si Selin, Greta, Rogerti, Livia, Miri dhe Mateo, nuk kanë zbatuar rregullat e Vëllait të Madh, duke çuar në këtë vendim të përgjithshëm.

Artani kundërshtoi faktin që të gjithë banorët janë në televotim, pasi sipas tij disa prej tyre nuk kanë thyer rregullat.

Në televotim janë: Stenaldo, Mali, Miri, Marko, Rogerti, Artani, Juela, Livia, Gimbo, Selin, Mateo, Brikena, Shndrit, Greta, Arditi dhe Alesio.

