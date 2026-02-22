Sulm me bombë në Lviv/ Humb jetën policja 23 vjeçe, plagosen 14 persona të tjerë

Një sulm me bombë u regjistrua në orët e para të mëngjesit në Lviv, në Ukrainën veriperëndimore. Si pasojë të paktën një police rreth moshës 23-vjeç është vrarë ndërsa 14 persona të tjerë u plagosën.
Të lënduarit u dërguan menjëherë në spital për të marrë trajtim mjekësor. Kryetari i bashkisë së qytetit, Andriy Sadovy, e dënoi veprimin duke e quajtur atë një “sulm terrorist”, por pa dhënë informacione të mëtejshme rreth autorëve.
Sipas raportimeve nga agjencia ukrainase e lajmeve UNN, policia mori një telefonatë rreth orës 00:30 në lidhje me një incident që përfshinte një vjedhje të dyshuar në një dyqan. Kur oficerët mbërritën në vendngjarje, ndodhën shpërthimet duke tronditur zonën.
