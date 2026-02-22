Parashikimi i motit për sot, 22 shkurt 2026

Ditën e Diel moti parashikohet i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit e vranësira të pakta kalimtare kryesisht në pjesën e parë të ditës në relievet malore në lindje.
Era do të fryjë me drejtim verilindje – veriperëndim me shpejtësi mesatare 8 m/s, përgjatë vijës bregdetare e kryesisht atë jugperëndimor dhe në zonat luginore era me shpejtësi deri 18 m/s
Deti pritet të ketë valëzim të forcës 2-4 ballë
