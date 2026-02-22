Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Enxhi dhe Marlon, gruaja e Rogertit në BBVIP: Jemi këtu për të mbështetur!
Transmetuar më 22-02-2026, 00:30

Momente emocionuese në shtëpinë e BBV/ “Jemi këtu për të të dhënë kurajo”, Rogerti surprizohet nga bashkëshortja dhe djali i tyre

Rogerti u surprizua mbrëmjen e sotme nga bashkëshortja e tij, Enxhi, dhe djali i tyre i vogël, Marlon.

I prekur dhe me lot në sy, Rogerti tregoi se dashuria e tyre ka qenë me shikim të parë.

“Ka qenë dashuri me shikim të parë. Enxhi më ka shpëtuar jetën. Ka besuar tek unë edhe kur e ka ditur që gjërat nuk do të dilnin mirë. Normalisht, kam edhe fajet e mia, por jetën e jap për të. E dua fort. Më ka ndryshuar jetën për mirë,” tha Rogerti për bashkëshorten.

Nga ana tjetër, e shoqja tha: “Kam ardhur me djalin për të të dhënë kurajo që të vazhdosh.”

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

