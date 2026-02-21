Berisha për bllokimin e Prrenjas–Librazhd: ‘Rrugën nuk e shembi moti, por korrupsioni i Ballukut’

Kryetari i Sali Berisha, lider i Partisë Demokratike, reagoi pas bllokimit të segmentit rrugor Librazhd–Prrenjas, i cili paralizoi qarkullimin dhe la të bllokuar mijëra qytetarë në juglindje të vendit.
Berisha hodhi poshtë pretendimet zyrtare se dëmtimi i rrugës ishte shkaktuar nga kushtet atmosferike, duke e lidhur situatën me ndërhyrje të paligjshme në shtratin e lumit dhe praktikë të korrupsionit nga institucionet përgjegjëse. “Rrugën nuk e shembi moti, por e shembi korrupsioni”, theksoi ai.
Kryedemokrati akuzoi drejtpërdrejt Belinda Balluku, ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë, si dhe Mirela Kumbaro, për papërgjegjshmëri dhe lejim të ndërhyrjeve të paligjshme, duke theksuar se ndërhyrjet në shtratin e lumit kanë shkatërruar bazamentin e rrugës ekzistuese dhe kanë shkaktuar shembjen e segmentit.
Në deklaratën e tij të plotë, Berisha u shpreh:
“Sot tërë ditën e gjithë juglindja e vendit është e bllokuar. Qindra e qindra pasagjerë kanë kaluar këtë ditë në makinat e tyre të bllokuara në segmentin e rrugës Dragostunjë–Prrenjas. Ky bllokim është vepër totale e paligjshmërisë dhe korrupsionit, papërgjegjshmërisë së dy ministreve, të cilat kanë lejuar ndërhyrje në lum pa modelin e studiuar të domosdoshëm. Ndërhyrja jo vetëm ka shkatërruar shtratin e lumit, por ka dëmtuar mbështetjen për rrugën ekzistuese dhe ka çuar në shembjen e saj sot. Dënoj këtë akt si një veprim kriminal, për të cilin përgjegjësia kryesore bie mbi Belinda Balluku dhe Mirela Kumbaro, si dhe mbi kompaninë që ka kryer ndërhyrjen pa leje. Dënoj me forcë këtë veprim dhe heshtjen kriminale.”
Berisha e konsideron situatën si një shembull të qartë të pasojave të korrupsionit në infrastrukturën rrugore dhe ka kërkuar përgjegjësi të menjëhershme nga autoritetet.
