☀️Ditën e Diel moti parashikohet i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit e vranësira të pakta kalimtare kryesisht në pjesën e parë të ditës në relievet malore në lindje.
💨 Era do të fryjë me drejtim verilindje – veriperëndim me shpejtësi mesatare 8 m/s, përgjatë vijës bregdetare e kryesisht atë jugperëndimor dhe në zonat luginore era me shpejtësi deri 18 m/s.
Analizë: Tendenca e reshjeve dhe moti në Shqipëri për 22–26 Shkurt 2026
Sipas të dhënave meteorologjike nga MeteoAlb, moti në vendin tonë do të shënojë ndryshime të dukshme gjatë pesë ditëve në vijim, me një tendencë që përfshin reshje në disa zona dhe kushte të paqëndrueshme atmosferike — veçanërisht në veri dhe lindje.
❄️ 22 Shkurt 2026 – Dita e pare e tendencës
Sipas parashikimit, dita e diel në mbarë territorin pritet të fillojë me mot kryesisht të ndryshueshëm. Në zonat malore dhe veri–lindje të vendit, mund të ketë reshje të dobëta shiu dhe bore, sidomos në mëngjes dhe pasdite të hershme.
Në zonat perëndimore dhe bregdetare reshjet pritet të jenë më të kufizuara, me intervale me re dhe çaste me diell.
🌧️ 23–24 Shkurt – Intensifikim lokal i reshjeve
Gjatë këtyre ditëve të mesme të tendencës, sistemet atmosferike pritet të sjellin lëvizje të ftohta ajrore, duke bërë që reshjet të shfaqen më të dukshme në veri të Shqipërisë dhe në zonat malore. Reshjet pritet të përfshijnë:
Shirat në ultësirat dhe zonat e ulëta,
Borë të shkrirë ose dëborë të lehtë në vendet e larta malore.
📈 25–26 Shkurt – Stabilizim i motit
Deri në fund të periudhës parashikohet një stabilizim i kushtetut atmosferike, me tendencë që reshjet të dobësohen ose të ndalen plotësisht në pjesën më të madhe të vendit. Megjithatë, në mëngjeset e acarta mund të ketë mjegull ose lagështi në terren.
🌬️ Veriu dhe zonat malore
Më të ndjeshme ndaj sistemeve të paqëndrueshme
Reshje bore të dobëta në dita të caktuara
Temperaturat më të ulëta përgjatë mëngjeseve
☀️ Shqipëria qendrore dhe jug-perëndimi
Mbeten më të qëndrueshme
Reshje më të kufizuara
Intervale me diell, sidomos gjatë mesditës
🌊 Bregdeti dhe zona pranë detit
Ndryshime të buta të motit
Reshje shiu të mundshme në formë të shpërndarë
Temperatura pak më të larta krahasuar me zonat malore
📍 Ecja dhe aktivitetet jashtë
Dita e diel dhe dita e hënë mund të jenë të paqëndrueshme në zonat e veriut – planifikoni udhëtimet me kujdes dhe kontrolloni gjendjen e rrugëve në zonat malore për borë të mundshme.
🌦️ Përgatitje për reshje
Në zonat malore dhe fshatrat e veriut, mbani goma dimërore dhe pajisje emergjente për automjetet. Në zonat e ulëta, reshjet e shiut mund të krijojnë lagështi në rrugë gjatë mbrëmjeve dhe mëngjeseve.
