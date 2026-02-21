‘Pse dole nga muri? Dera është e hapur’! Ja si i përgjigjet Kristi- Arbër Hajdarit

Pas përjashtimit nga BBV, Kristi zbuloi arsyen pse e kaloi murin rrethues të shtëpisë në spektaklin e kësaj të shtune.
Ai u pyet nga opinionisti Arbër Hajdari se përse zgjodhi të dilte nga muri rrethues dhe jo nga dera. Kësaj pyetje, Kristi Lamaj u përgjigj duke thënë se ishte momenti.
“Ishte momenti i tillë. Jam falënderues, i bekuar që e kam përjetuar këtë eksperiencë magjike. Të gjithë që janë brenda do dalin të fituar. Unë kam fituar, kam fituar publikun, gjënë më me vlerë, jam aq i ngopur, i lumtur i kënaqur. Jam i përulur për këtë mundësi. Nuk e humbur Kristi shtëpinë dhe as shtëpia Kristin.”, u shpreh Kristi.
