Bllokimi i rrugës Librazhd-Prrenjas, drejtoria e Policisë Elbasan njofton edhe njëherë akset alternative
Transmetuar më 21-02-2026, 21:48

Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan njofton se, në vijim të informacioneve të mëparshme mbi bllokimin e aksit rrugor Librazhd–Pogradec për shkak të situatës së rënduar të trafikut, janë përcaktuar akset alternative për qarkullimin e mjeteve.

🔹 Për autoveturat:

Maliq – Lozhan – Strelc – Gramsh – Elbasan

Qafë Thanë – Pogradec – Korçë – Leskovik – Përmet – Tepelenë

🔹 Për mjetet e tonazhit të rëndë:

Pika doganore Qafë Thanë – Maqedonia e Veriut – Pika doganore e Bllatës – Rruga e Arbërit

‼️ Për shkak të bllokimit të plotë të aksit Librazhd–Pogradec, nuk lejohet kalimi i asnjë mjeti, përfshirë ambulancat, shërbimet e policisë, zjarrfikëset dhe këmbësorët.

Policia Rrugore ndodhet në terren për orientimin e drejtuesve të mjeteve dhe monitorimin e situatës. Autoritetet apelojnë për respektimin e sinjalistikës rrugore dhe të udhëzimeve të dhëna nga efektivët.

Për çdo emergjencë, qytetarët mund të telefonojnë në numrin pa pagesë 112.

