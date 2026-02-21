Horoskopi i Paolo Fox, e diel 22 shkurt 2026

Dashuria, puna, mirëqenia, fati: çfarë thonë yjet sipas astrologut më të njohur të televizionit italian
Horoskopi i Paolo Fox për këtë të diel 22 shkurt. Astrologu më i njohur i televizionit, çdo ditë jep zodiakun e tij për të lindurit nën shenjat e ujit, ajrit, tokës dhe zjarrit.
Dashi (21 mars – 19 prill)
Jeni në një moment kur energjia nuk mungon dhe ju shtyn të bëni qartësi, sidomos në marrëdhënie. Në dashuri mund të ndjeni nevojën për të vërtetë dhe dialog të hapur: nëse diçka nuk ju kënaq, përballojeni me qetësi për të shmangur keqkuptime të panevojshme. Në punë keni përqendrim të shkëlqyer, që ju lejon të menaxhoni edhe pengesa të vogla me kthjelltësi. Shëndeti përmirësohet përmes lëvizjes: një ecje ose aktivitet i lehtë fizik mund të ndikojë pozitivisht në humor.
Demi (20 prill – 20 maj)
E diela sjell një qiell të favorshëm për marrëdhëniet. Në çift mund të ndjeni dëshirë më të fortë për afërsi dhe ndarje emocionesh; beqarët mund të vënë re se magnetizmi personal është më i theksuar. Në punë jeni konkretë dhe të qëndrueshëm në vendime; nëse po shfaqen mundësi të reja, dëgjoni me kujdes çdo propozim. Fizikisht jeni në ekuilibër, por mos neglizhoni pushimet për të ruajtur energjinë afatgjatë.
Binjakët (21 maj – 21 qershor)
Marrëdhëniet mund të luhaten mes lehtësisë dhe pasigurisë emocionale. Është thelbësore të shpreheni qartë për të shmangur distanca të padëshiruara. Në punë mendja është aktive dhe plot ide, por duhet të dalloni çfarë është vërtet e rëndësishme nga ajo që thjesht ju stimulon. Vitaliteti mendor është i mirë, por mos neglizhoni pushimin për të shmangur lodhjen.
Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)
E diela mund të jetë intensive në ndjenja, me momente ëmbëlsie që forcojnë lidhjet e rëndësishme. Koha me njerëzit e dashur ju mbush emocionalisht. Në punë, ambiciet tuaja për stabilitet mund të shpërblehen, por ruani ekuilibrin emocional për të dhënë maksimumin. Për mirëqenien, dëgjoni trupin: pushimi dhe ushqimi i rregullt ju ndihmojnë natyrshëm.
Luani (23 korrik – 23 gusht)
Në marrëdhënie, kjo e diel është mundësi për të forcuar respektin dhe bashkëpunimin. Ata që janë në lidhje të qëndrueshme mund të ndihen më të vlerësuar. Në punë karizma dhe vizioni ju hapin dyer të reja, veçanërisht nëse veproni me besim. Shëndeti është i mirë; aktivitetet kreative ose në natyrë përmirësojnë humorin dhe formën fizike.
Virgjëresha (24 gusht – 22 shtator)
Dashuria kërkon dëgjim më të thellë, si ndaj vetes ashtu edhe ndaj partnerit. Lënia mënjanë e nevojës për kontroll krijon hapësirë për momente të sinqerta. Në punë natyra juaj analitike ju ndihmon të riorganizoni projekte në mënyrë produktive. Mbani nën kontroll stresin: pushimet e shkurtra dhe teknikat e relaksimit ndihmojnë në ruajtjen e qartësisë mendore.
Peshorja (23 shtator – 22 tetor)
Marrëdhëniet janë në qendër të vëmendjes suaj. Nëse i kushtoni kohë cilësore partnerit, mund të përjetoni një lidhje më harmonike. Edhe takimet e reja mund të rezultojnë stimuluese dhe interesante. Në punë, reflektimi mbi bashkëpunimet dhe mundësitë e ardhshme mund të sjellë kthesa të rëndësishme. Për ekuilibrin fizik, lëvizja në shoqëri ose aktivitetet që ju pëlqejnë forcojnë trupin dhe shpirtin.
Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)
Do të ndjeni një shtysë të fortë për të sqaruar çështjet e mbetura pezull në marrëdhënie. Bisedat e sinqerta mund të sjellin lehtësim dhe qartësi. Në planin profesional, ndjeni se diçka brenda jush po ndryshon dhe ju përgatit për sfida të reja me më shumë vetëdije. Shëndeti përmirësohet përmes kujdesit të përditshëm: edhe gjestet e vogla për mirëqenien bëjnë diferencë.
Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)
Kjo e diel është nën shenjën e lehtësisë në marrëdhënie. Shmangia e debateve të rënda ju lejon të shijoni më shumë shoqërinë e atyre që doni. Beqarët mund të përfitojnë nga spontaniteti për takime të këndshme. Në punë, zgjerimi i horizonteve – mendor ose praktik – sjell ide dhe projekte të reja. Për shëndetin, këshillohet një stil jetese aktiv që ndihmon në kanalizimin e energjisë dhe dëshirës për lëvizje.
Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar)
Është një ditë që nxit reflektim të brendshëm në ndjenja. Nëse i kushtoni kohë forcimit të lidhjeve, mund të përforconi marrëdhëniet më të rëndësishme. Beqarët mund të rikthejnë interesin ndaj dikujt nga e kaluara, me një qasje më të qetë. Në punë, ritmi i matur ju ndihmon të qartësoni prioritetet dhe objektivat e ardhshme. Shëndeti mbështetet nga zakone të rregullta dhe pushime të nevojshme për të rikuperuar energjinë.
Ujori (20 janar – 19 shkurt)
Marrëdhëniet mund të jenë stimuluese, veçanërisht nëse investoni kohë në komunikim dhe ndarje idesh. Në punë, aftësitë tuaja kreative dhe inovative ju dallojnë nga të tjerët. Shëndeti përfiton nga kujdesi ndaj mirëqenies fizike dhe psikologjike; aktivitetet në natyrë dhe momentet sociale ju ndihmojnë të ruani ekuilibrin.
Peshqit (20 shkurt – 20 mars)
E diela sjell ndjeshmëri të thellë emocionale. Romantizmi dhe hapja ndaj ndjenjave mund të krijojnë një ndjenjë të veçantë bashkimi me partnerin. Beqarët mund të zbulojnë mënyra të reja për të parë marrëdhëniet. Në punë, intuita luan rol të rëndësishëm: ndiqni frymëzimin me pragmatizëm për të arritur rezultate konkrete. Për shëndetin, aktivitetet që kombinojnë lëvizjen me reflektimin, si një shëtitje e qetë, favorizojnë mirëqenie të plotë. /noa.al
