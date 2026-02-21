Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Zhbllokohet pas tre orësh aksi alternativ Maliq–Moglicë–Gramsh
Transmetuar më 21-02-2026, 20:45

Pas rreth tre orësh bllokim, është normalizuar qarkullimi në aksin Maliq–Moglicë–Gramsh, i prezantuar si rrugë alternative pas problemeve në segmentin Përrenjas–Librazhd.

Sipas informacioneve nga terreni, rruga tashmë është e hapur në të dyja korsitë dhe trafiku po qarkullon normalisht. Më herët, kalimi i disa trajlerëve në këtë segment shkaktoi paralizim të plotë të lëvizjes, duke krijuar radhë kilometrike automjetesh, kryesisht në drejtim të Tiranës nga zona e juglindjes, përfshirë Korçë.

Devijimi i qarkullimit ishte rekomanduar nga Autoriteti Rrugor Shqiptar (ARRSH), pas bllokimit të aksit Librazhd–Përrenjas për shkak të problematikave në terren.

