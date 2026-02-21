Moment dramatik në Maliq! Gruaja humb ndjenjat pas orëve në trafik: ‘Më gjeni rrugë të iki në shtëpi’!

Pas bllokimit të aksit Librazhd–Përrenjas, dhjetëra qytetarë kanë mbetur të bllokuar për orë të tëra në rrugë, duke u përballur me kushte të vështira dhe pritje të zgjatura në trafik.
Devijimi i qarkullimit u sugjerua nga Autoriteti Rrugor Shqiptar (ARRSH), i cili orientoi drejtuesit e mjeteve të përdornin si alternativë aksin Maliq–Moglicë. Megjithatë, situata u përkeqësua pasi tre trajlerë mbetën të bllokuar në mes të segmentit, duke paralizuar plotësisht lëvizjen.
Në këtë kontekst, në Maliq u regjistrua një moment dramatik. Një grua, e rënduar nga lodhja dhe stresi i shkaktuar nga qëndrimi i gjatë në automjet, humbi ndjenjat pas disa orësh pritjeje në trafik.
Dëshmitarë në vendngjarje raportojnë se para se të rrëzohej, ajo u shpreh me tone dëshpëruese: “Më gjeni rrugën nga të iki në shtëpi”, duke pasqyruar gjendjen e tensionuar të qytetarëve të bllokuar në aks.
Ndërkohë, autoritetet vijojnë përpjekjet për zhbllokimin e segmentit dhe normalizimin e qarkullimit, ndërsa drejtuesve të mjeteve u kërkohet të shmangin lëvizjen në zonat problematike deri në një njoftim të dytë.
