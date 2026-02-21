ARRSH devijon qarkullimin pas shembjeve në aksin Librazhd–Përrenjas, tre trajlera bllokohen në rrugën Maliq–Gramsh

Korçë – Pas shembjeve të ndodhura në aksin Librazhd–Përrenjas, Autoriteti Rrugor Shqiptar (ARRSH) vendosi devijimin e qarkullimit në një segment alternativ, fillimisht të përcaktuar vetëm për autoveturat.
Segmenti i përzgjedhur si rrugë alternative, që lidh zonat e Maliq dhe Gramsh, është përballur me vështirësi në qarkullim, pasi tre trajlera kanë mbetur të bllokuara në zonën e Moglicë. Për pasojë, deri në këto momente është e pamundur hapja e plotë e qarkullimit në këtë segment.
Sipas informacioneve paraprake, mjetet e tonazhit të rëndë kanë kaluar nga Elbasan dhe janë lejuar të vijojnë lëvizjen nga strukturat përkatëse në zonën e Librazhd, ndonëse segmenti ishte parashikuar vetëm për automjete të lehta.
Ndërkohë, forca të Policisë së Shtetit nga Korçë ndodhen në vendngjarje dhe kanë shtuar praninë për të menaxhuar situatën dhe për të gjetur një zgjidhje për zhbllokimin e mjeteve, me qëllim normalizimin e qarkullimit.
Situata paraqitet problematike dhe pritet ndërhyrje teknike për të mundësuar rikthimin e lëvizjes në segmentin alternativ, ndërsa drejtuesve të mjeteve u rekomandohet të shmangin zonën deri në një njoftim të dytë nga autoritetet kompetente.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd