Rezultate të larta në Lojërat Olimpike Dimërore

Kina forcoi fushatën e medaljeve në Ditën 14 të Lojërave Olimpike Dimërore Milano-Cortina, me Wang Xindi që fitoi medalje ari dhe shokun e skuadrës Li Tianma që siguroi medalje bronzi në skijim të lirë për meshkuj të premten.
Rezultati e ngriti totalin e Kinës në katër medalje ari.
Fitorja e Wang kishte gjithashtu një rëndësi unike familjare. Dy ditë pasi bashkëshortja e tij Xu Mengtao mbrojti titullin e atletikës ajrore për femra, ai mori medaljen e tij të artë, duke i bërë ata një nga çiftet e rralla të martuara që fitojnë secili medalje ari individuale në të njëjtin edicion të Lojërave Dimërore.
Në Anterselva, Norvegjia vazhdoi të dominonte biatlonin. Johannes Dale-Skjevdal fitoi garën masive 15 km për meshkuj pasi arriti të 20 objektivat, duke i dhënë Norvegjisë medaljen e 17-të të artë të Lojërave.
Shtetet e Bashkuara mbeten të dytat në tabelën e medaljeve të arta me 10.
