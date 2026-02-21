Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Rezultate të larta në Lojërat Olimpike Dimërore
Transmetuar më 21-02-2026, 17:55

Kina forcoi fushatën e medaljeve në Ditën 14 të Lojërave Olimpike Dimërore Milano-Cortina, me Wang Xindi që fitoi medalje ari dhe shokun e skuadrës Li Tianma që siguroi medalje bronzi në skijim të lirë për meshkuj të premten.

Rezultati e ngriti totalin e Kinës në katër medalje ari.

Fitorja e Wang kishte gjithashtu një rëndësi unike familjare. Dy ditë pasi bashkëshortja e tij Xu Mengtao mbrojti titullin e atletikës ajrore për femra, ai mori medaljen e tij të artë, duke i bërë ata një nga çiftet e rralla të martuara që fitojnë secili medalje ari individuale në të njëjtin edicion të Lojërave Dimërore.

Në Anterselva, Norvegjia vazhdoi të dominonte biatlonin. Johannes Dale-Skjevdal fitoi garën masive 15 km për meshkuj pasi arriti të 20 objektivat, duke i dhënë Norvegjisë medaljen e 17-të të artë të Lojërave.

Shtetet e Bashkuara mbeten të dytat në tabelën e medaljeve të arta me 10.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

